Eran los 90 cuando la película Waterworld pronosticaba un futuro post apocalíptico en el que el mundo era todo mar y el agua dulce un bien escaso objetivo de cazadores.

30 años más tarde no vivimos flotando pero sí pensando en cómo conseguir agua en pleno azote de una de las mayores sequías de la historia, que no es sino otro de los muchos avisos del cambio climático y que solo tiene visos de empeorar. Ante este escenario, la duda vuelve a ser la misma: ¿de dónde sacar el agua?

Los años 90 fueron solo un aviso

España se enfrenta a esta sequía con el precedente de los años 90, década escenario de una gran crisis de escasez de agua.

Entonces, ciudades como Sevilla o Bilbao llegaron a cortar el agua durante 12 horas diarias, hubo localidades que se abastecieron con la llegada de barcos cisterna y se llegó a crear la figura de “la policía del agua”, para vigilar posibles fugas.

Ahora, en un contexto de cambio climático, debemos afrontar esta sequía actual como potencialmente más profunda. El agua era y sigue siendo, oro líquido.

Relacionado El agua, un tesoro: la lucha del sudeste español contra la desertificación

Si bien las historias se repiten en un claro signo de nuestra falta de memoria, algo se aprendió de aquel entonces.

Daniel López Marijuán, responsable de energía, residuos y cambio climático de la organización Ecologistas en Acción cree que “se consiguió una concienciación ciudadana notable. En Sevilla ya están por debajo de los 100 litros de consumo diario, de los más de 140 de entonces”, manifiesta a TRT Español.

Y se sigue concienciando para que esa cifra siga bajando, al menos, hasta los 90 litros. Un proceso pedagógico que debe ir de la mano de medidas contundentes.

Desalinizadoras: ¿una esperanza o algo contraproducente?

Una palabra que está en boca de todos es la de las desalinizadoras, la gran apuesta del Gobierno de España para conseguir agua potable, aprovechando ser el quinto país en el mundo con mayor número de instalaciones de este tipo (unas 770).

Un número que aumentará acorde al plan del Gobierno, cuyo Consejo de Ministros anunció en 2023 que construirá tres plantas más en el sur de la península.

Con las desalinizadoras se realiza un proceso denominado ósmosis inversa, que emplea membranas para separar las sales del agua. Sobre el papel parece esperanzador pero no está exento de polémica, ya que los especialistas advierten del elevado coste que estas suponen.

“Es una solución de emergencia. Son caras, necesitan 5 años de tramitación y tienen un elevado coste energético. Por eso solo son aceptables si la electricidad para la ósmosis inversa es fotovoltaica”, cuenta a TRT Español López Marijuán.