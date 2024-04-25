Bolivia ha sido uno de los principales exportadores de gas natural y sus derivados en Latinoamérica, logrando ganancias cercanas a los 44.000 millones de dólares en casi 20 años.

Pero desde el 2016 la producción y la exportación de gas han caído sostenidamente por la falta de exploración de nuevos yacimientos, afectando los ingresos del Estado.

Entre el 2005 y el 2015, Bolivia se convirtió en un gran productor de hidrocarburos gracias a las notables reservas de gas natural en el sur del país.

Esta época de bonanza generó grandes ganancias debido a los importantes contratos que cerró Bolivia para vender el 80% de su producción de gas a Brasil y Argentina.

“Entre el 2005 y el 2015 se vive la época de oro. En este periodo se incrementa en un 81% la producción de gas natural pasando de 33 millones de metros cúbicos día (Mm3d) a 61 Mm3d”, explicó a TRT Español Raúl Velásquez investigador de energía e hidrocarburos en la fundación Jubileo, con sede en La Paz.

“Los ingresos del Estado por renta en estos 10 años de bonanza fueron cerca de los 28.000 millones de dólares”, agregó Velásquez.

El gas se convirtió en el principal producto de exportación de Bolivia “con más del 80% de las ventas al exterior”, agregó el especialista.

El restante 20% de la producción de gas se utilizó en el mercado interno para la generación de electricidad, para la reconversión de vehículos a gas natural, principalmente en el transporte público; y la instalación de gas domiciliario que hasta el 2021 beneficiaba a más de un millón de familias.

El gas fue durante las dos primeras décadas del siglo XXI el principal sustento de la economía boliviana. Hasta el 2022, los ingresos por el gas alcanzaron los 43.700 millones de dólares.

Control del Estado

Hasta 2005 petroleras como la española Repsol o la brasileña Petrobras operaban en Bolivia bajo normas jurídicas muy beneficiosas, pagando un 18% de impuestos al Estado.

Ese mismo año, el Congreso boliviano aprobó una nueva ley de hidrocarburos la cual puso al Estado como principal actor de lo que sería la política gasífera de Bolivia.

También se creó un impuesto directo a los hidrocarburos que aumentó la participación estatal en la renta hidrocarburífera del 18 por ciento al 50 por ciento.

Un año después, con la llegada a la presidencia del líder indígena Evo Morales, Bolivia nacionaliza sus hidrocarburos, medida que entregó a la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) el 51% de las acciones de las empresas de hidrocarburos que habían sido capitalizadas por privados. El 82% de las utilidades eran para el Estado y el restante 18% para las petroleras privadas.

En el 2006 Bolivia tenía reservas de 13,7 Trillones de pies cúbicos de gas (TCF), las segundas en importancia de América después de las de Venezuela.

“Se creía que Bolivia tenía tanto gas que se construyó una narrativa política orientada bajo el eslogan de que se debía gasificar la economía, que había tanto gas que toda la economía había que basarla en el gas”, afirmó Velásquez.

El ocaso del gas