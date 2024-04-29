Desde la pandemia el uso de plataformas de compra y venta de artículos de segunda mano no ha hecho más que crecer, y así lo cuentan los números.

La responsable de comunicación de Vinted Eleonora Porta cuenta a TRT Español que en su plataforma “hay más de 80 millones de miembros en constante crecimiento, que incluyen 7,5 millones registrados en España. A finales de 2022, había más de 800 millones de artículos subidos”.

Si al principio surgió por una cuestión más económica, por estar en plena época de crisis, poco a poco ha ido calando el mensaje de la conciencia medioambiental.

Según Porta “un 20 por ciento de sus miembros dicen estar motivados por preocupaciones medioambientales”. Ya no solo es una cuestión de ahorrarse unos euros, también es la de no desperdiciar.

Por su parte, Gema Gómez, directora y fundadora de la plataforma de divulgación de moda y sostenibilidad Slow Fashion Next, afirma que “producimos entre 120 y 150 mil millones de prendas, que suponen unas 113 toneladas de material textil que requieren un enorme uso de recursos y energías”.

Estos grandes volúmenes de ropa fabricada para su consumo rápido interpelan al concepto de fast fashion, haciendo un paralelismo con el consumo de “comida basura” barata y de baja calidad.

Hace unos años, en pleno agosto ya nos envolvían a través de los escaparates con jerseys y prendas de abrigos impensables para esas fechas. Las tiendas de ropa high street -aquellas que se encuentran en las calles principales de las ciudades- generaban unas necesidades que nadie tenía y, además, fomentaban el consumo rápido y masivo.

Esta falsa necesidad creada ha ido dando paso a lo práctico y ahora la gente ya no quiere tener su armario lleno de ropa que va a usar un par de veces para luego dejar olvidada. Ahí es donde va llegando la transformación al denominado slow fashion, ​​una moda más consciente y sostenible.

Es en este contexto donde aparece la opción de la segunda mano a través de plataformas como eBay, Vestiaire Collective o Vinted. Según un informe de esta última compañía, se evita un 1,8 kg equivalente de CO₂ por artículo, lo que supone el total de emisiones de cargar 219 teléfonos inteligentes.