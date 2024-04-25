La belleza de este monumento atrajo en 2023 a más de 2,6 millones de visitantes. Esto lo convierte en el monumento más visitado de España. Casi la mitad de estos, el 42,85 por ciento, son visitantes de origen nacional. Los países más representados en el 57,15 por ciento restante fueron Francia, Alemania e Italia.

El reconocimiento que recibe la Alhambra, un monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, parecería proponer una aceptación constructiva del pasado islámico de España.

Conocer nuestra historia es necesario para entendernos mejor. La película ‘Los constructores de la Alhambra’, estrenada en cines el 25 de noviembre de 2022, narra la historia de la construcción de la Alhambra, un monumento que es parte de nuestra historia y cultura.

Su directora, Isabel Fernández, en conversación con TRT, afirma que el conocimiento de esta historia “debería servir para reflexionar sobre una parte fundamental de quienes somos, y para reivindicar el peso de Al-Ándalus y del Mediterráneo en la creación de la cultura europea”.

Acercarnos a la historia sin prejuicios

Uafa Haraya es guía oficial de la Alhambra y según su experiencia “depende de quién la visita y cómo la visita” entenderá su historia de una forma u otra. Ella recomienda acercarnos a visitar ese monumento de una forma neutra, sin una idea preconcebida. En declaraciones a TRT dice que si se hace así “sentiremos ese anhelo” de quienes la construyeron.

Reconoce también que muchos de los visitantes españoles no se acercan a conocer este lugar con esa actitud. Es posible que cambiar esto ayude a entender que, como dice Isabel Fernández: “En el caso de España, si logramos identificarnos con personajes históricos como Ibn al-Jatib y con Mohamed V, dejaremos de verlos como extraños y empezaremos a contarlos como otros de nuestros antepasados, que es lo que son”.

La Alhambra y Al-Andalus forman parte de la historia de España; pero la Alhambra y Al-Andalus no son ideas abstractas, son realidades concretas que fueron habitadas y construidas por seres humanos con nombre y apellidos. La cultura y arquitectura, de España y de parte de Europa, es un testimonio de ello.

La Alhambra, muestra física de un ejemplo de convivencia