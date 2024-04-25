La belleza de este monumento atrajo en 2023 a más de 2,6 millones de visitantes. Esto lo convierte en el monumento más visitado de España. Casi la mitad de estos, el 42,85 por ciento, son visitantes de origen nacional. Los países más representados en el 57,15 por ciento restante fueron Francia, Alemania e Italia.
El reconocimiento que recibe la Alhambra, un monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, parecería proponer una aceptación constructiva del pasado islámico de España.
Conocer nuestra historia es necesario para entendernos mejor. La película ‘Los constructores de la Alhambra’, estrenada en cines el 25 de noviembre de 2022, narra la historia de la construcción de la Alhambra, un monumento que es parte de nuestra historia y cultura.
Su directora, Isabel Fernández, en conversación con TRT, afirma que el conocimiento de esta historia “debería servir para reflexionar sobre una parte fundamental de quienes somos, y para reivindicar el peso de Al-Ándalus y del Mediterráneo en la creación de la cultura europea”.
Acercarnos a la historia sin prejuicios
Uafa Haraya es guía oficial de la Alhambra y según su experiencia “depende de quién la visita y cómo la visita” entenderá su historia de una forma u otra. Ella recomienda acercarnos a visitar ese monumento de una forma neutra, sin una idea preconcebida. En declaraciones a TRT dice que si se hace así “sentiremos ese anhelo” de quienes la construyeron.
Reconoce también que muchos de los visitantes españoles no se acercan a conocer este lugar con esa actitud. Es posible que cambiar esto ayude a entender que, como dice Isabel Fernández: “En el caso de España, si logramos identificarnos con personajes históricos como Ibn al-Jatib y con Mohamed V, dejaremos de verlos como extraños y empezaremos a contarlos como otros de nuestros antepasados, que es lo que son”.
La Alhambra y Al-Andalus forman parte de la historia de España; pero la Alhambra y Al-Andalus no son ideas abstractas, son realidades concretas que fueron habitadas y construidas por seres humanos con nombre y apellidos. La cultura y arquitectura, de España y de parte de Europa, es un testimonio de ello.
La Alhambra, muestra física de un ejemplo de convivencia
Uafa Haraya afirma que “Al-Andalus en general y la Alhambra en particular, son el mejor ejemplo de convivencia. Estamos hablando de culturas, pero también tres religiones, musulmanes, judíos y cristianos, y las tres convivieron en armonía en Al-Andalus. Y esta convivencia se refleja y se ve en los monumentos que quedan hoy en día”.
Esto no solo es así en Granada, sino también en otras ciudades españolas como Toledo o Córdoba. En Toledo encontramos una mezquita, una sinagoga y una iglesia en un mismo recinto. En Córdoba la Mezquita, ahora catedral, es el tercer monumento más visitado de España; en el 2019 recibió un récord histórico de 2.079.160 visitantes.
Respecto a este pasado multicultural tan presente en la herencia arquitectónica de España, Isabel Fernández declara que “En España tenemos la suerte de haber sido el mayor puente de culturas de Europa Occidental y ese es un elemento fundamental para evitar el avance de los discursos xenófobos y racistas. Pero para ello debemos empezar a trabajar en recuperar el relato y reivindicar esa parte de nuestra historia, que ha estado olvidada”.
Comprender nuestro pasado para construir el futuro
La forma en la que entendemos nuestro pasado, tanto individual como colectivo, determina en gran medida quiénes somos ahora y qué querremos ser mañana.
El beneficio que estos monumentos históricos aportan a la sociedad actual no es abstracto. Solo la Alhambra genera unos ingresos de 490 millones de euros anuales y da empleo, directa e indirectamente, a más de 6.800 personas, según el Patronato de la Alhambra, la institución que la gestiona.
El rendimiento que genera la gestión de este patrimonio, heredado de Al-Andalus, debería ser motivo suficiente de reflexión para los partidos de extrema derecha que promueven discursos xenófobos. Pero como dice Uafa Haraya: “La política siempre será así. Solo ve lo que le interesa. Entonces, si hay que disfrazar o tapar el pasado para proteger unos intereses, se hace”.
Esto es precisamente lo opuesto a lo que Isabel Fernández ha pretendido con su película ‘Los constructores de la Alhambra’. Uno de los objetivos de esta película es que se conozca mejor la Alhambra y quienes la construyeron, porque son parte de la cultura de España y Europa.
Como afirma su directora: “La cultura es el fundamento para la libertad, para la justicia, para la democracia y para la paz. Una sociedad con cultura es una sociedad libre, y si no sabemos quiénes somos, si desconocemos partes fundamentales de nuestra historia, ¿cómo pretendemos avanzar y ser libres?”.