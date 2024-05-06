Hace tiempo que la Antártida ha dejado de ser, felizmente para visitantes de todo el mundo, un territorio reservado sólo para científicos y exploradores.

En los últimos años, el turismo comercial en el continente blanco experimentó un crecimiento exponencial, con una temporada récord en 2023 en cuanto a cantidad de barcos, operadores y pasajeros.

Las diversas propuestas ofrecen a los aventureros la oportunidad única de conocer uno de los lugares más remotos del planeta, un tesoro para quienes gustan de la naturaleza, la ciencia y la historia.

Este creciente boom turístico, sin embargo, no está exento de controversias ya que plantea desafíos significativos para la preservación del ambiente antártico.

¿Afecta al ecosistema la afluencia, cada vez mayor, de personas no capacitadas para cuidar de la flora y la fauna nativas? ¿Se respetan los protocolos de gestión de residuos, emisiones de carbono y de prevención de la contaminación marina? ¿Existen zonas protegidas a las que no se puede acceder?

Si bien los niveles de visitantes siguen siendo lógicamente menores en comparación con otros destinos, las cualidades únicas de este territorio exigen numerosas salvaguardas.

Por eso, la industria tiene sus regulaciones y los países partes del Tratado Antártico mandatan a sus delegaciones para garantizar que se cumplan.

Organismos como la Asociación Internacional de Operadores Turísticos Antárticos (IAATO, por sus siglas en inglés) y el Comité para la Protección del Medio Ambiente (CPA) trabajan con esquemas cada vez más rigurosos frente a un futuro que promete más turistas.

Un turismo con historia

El turismo comercial en la Antártida es, junto con la pesca, la única actividad comercial permitida (y regulada) en el área del Tratado Antártico.

Este acuerdo internacional busca preservar al continente como una reserva científica bajo prohibición de otras actividades que se consideran dañinas al ecosistema, como las militares y extractivas.

En 1969 se construyó el primer buque diseñado específicamente para llevar pasajeros de pago al territorio blanco, que abrió el camino de los “buques de exploración” definidos por la industria como cruceros con la educación como tema principal.

A finales de la década de 1980 ya eran cuatro las compañías que realizaban estos viajes (en 1985 comenzó el circuito aéreo) y para la temporada de 1991 ya hubo aproximadamente 6.500 turistas a bordo de diez barcos de seis operadores. Desde ese momento, nuevos miembros siguieron incorporándose a un ritmo constante.

Ese mismo año, un grupo de empresas que ya llevaba varios años realizando expediciones a la Antártida fundó la IAATO.

Al unirse, buscaron aunar recursos y trabajar con sus respectivos gobiernos nacionales para elaborar normativas y directrices compatibles con las regulaciones vigentes.

Sobre todo con el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, que también en 1991 estableció normas rigurosas que designaban al continente como "reserva natural dedicada a la paz y la ciencia".

Por último, desde 2011 la Reunión Consultiva del Tratado Antártico adoptó las Directrices Generales para Visitantes a la Antártida, que proporcionan desde entonces consejos generales para visitar cualquier lugar del continente.

Al año siguiente hubo casi 25 mil turistas visitando el sur del mundo. En 2018 fueron casi 45 mil. La última temporada (2022-2023) marcó un récord con más de 70 mil pasajeros.

El impacto ambiental

Si bien una condición para ser miembro de la IAATO es que las compañías operen con autorización de una Parte del Tratado Antártico o del Gobierno pertinente, desde el Comité de Protección Ambiental aseguran a TRT Español que “el crecimiento y diversificación del turismo antártico es parte de las preocupaciones que los Países Partes tienen desde hace varios años”.