Es difícil saber si el incremento en la tasa de depresión actual se debe al efecto de la sociedad actual en la vida de las personas. Lo que sí podemos afirmar es que hemos adquirido ciertos hábitos que antes no teníamos y que pueden estar influyendo en este auge.

Uno de estos hábitos son nuestras pautas alimentarias. Recientemente se ha puesto de manifiesto que nuestros intestinos tienen una vía de conexión y comunicación con nuestro cerebro, el eje intestino-cerebro. Hay estudios que demuestran los enlaces neuronales, endocrinos, inmunes y humorales entre uno y otro.

Zulaija Jimenez, nutricionista especializada en salud hormonal, comenta en conversación con TRT ¿que “el 95 por ciento de la serotonina, un neurotransmisor esencial para la regulación de las emociones, es producida en los intestinos”.

Los intestinos se consideran el órgano inmunitario más importante del adulto, pues en ellos se encuentra la mayor parte de las células inmunocompetentes del organismo, y además se ha comprobado que también son el segundo en número de neuronas. Este descubrimiento ha dado lugar a la denominación de eje intestino-cerebro.

Asimismo, Jimenez afirma que la serotonina es un compuesto químico que actúa como una hormona y que “su formulación depende del estado de nuestra microbiota intestinal. Para la producción adecuada de serotonina necesitamos gran cantidad del aminoácido triptófano el cual se encuentra mayoritariamente en alimentos ricos en proteínas. Cuanto mejor sea nuestra dieta, mejor serán los nutrientes que absorberemos favoreciendo el crecimiento de bacterias necesarios para la producción de serotonina”.

Nuestra dieta se debilita

El desarrollo de herramientas de producción, transporte y conservación de los alimentos ha incidido en nuestra dieta. En muchas ocasiones esto nos ha permitido tener una dieta más rica, pero en otras el fácil acceso a azúcares y grasas ha sido en detrimento de nuestra salud.

El cerebro humano se ha desarrollado para tener preferencia por los alimentos ricos en azúcares y grasas. Estos alimentos tienen una cantidad calórica elevada y el cerebro es el órgano con mayor consumo del organismo.

En circunstancias en las que la escasez alimentaria puede ser un problema, la preferencia por estos alimentos asegura un funcionamiento correcto. El inconveniente es que estos alimentos no son necesariamente los más saludables para nuestro organismo y su consumo puede ser perjudicial.

En este marco, el doctor José-Manuel Fernández-Real, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Girona y director científico del Instituto de Investigación Biomédica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) declara en conversación con TRT que “ciertos hábitos pueden causar o promover inflamación a nivel cerebral. Algunos de los factores que se han asociado con el aumento de la inflamación incluyen una dieta poco saludable rica en grasas saturadas y azúcares refinados, el sedentarismo, el estrés crónico, la falta de sueño y el consumo excesivo de alcohol y tabaco”.

Alimentación pobre y depresión

Jimenez explica que “es sabido que en nuestro sistema digestivo poseemos una gran cantidad de bacterias de diferentes familias. Cada bacteria envía un tipo específico de señal a nuestro cerebro que nosotros entendemos como emociones. Dependiendo de lo que comamos, estaremos favoreciendo el crecimiento de unas bacterias u otras, y, por tanto, recibiendo más señales de un tipo u otro”.