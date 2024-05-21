En septiembre de 2022, un pony llamado Dolly murió al ser atacado por un lobo macho en el noreste de Alemania. Su propietaria era Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

La pérdida de esteanimal que había acompañado a su familia durante 30 años llevó a que la dirigente europea se movilizase para que el estatus de protección del lobo sea revisado en Bruselas, al argumentar que su conservación no peligra como antaño por su elevada reproducción, y que, como apuntó Von der Leyen “son incluso un peligro para la seguridad de las personas”.

En la actualidad, el lobo es una especie estrictamente protegida por la Directiva de Hábitats (1992) que prohíbe su captura o muerte deliberada, lo que ha provocado que manadas de lobos hayan regresado a regiones de la UE donde estuvieron ausentes durante décadas.

El eterno enfrentamiento entre agricultores y ganaderos de las comunidades locales frente a los ecologistas y científicos se reaviva con el planteamiento privado realizado por Van der Leyen.

“En cuanto a las formas, lo que ha planteado la Comisión Europea es una especie de consulta, sin validez jurídica, para sondear opiniones. Es una tomadura de pelo que solo puede explicarse por los intentos de abrazar postulados de la derecha agrotrumpista”, apunta a TRT Español Ignacio Martínez, presidente de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo (ASCEL).

“Nadie en su sano juicio puede pensar que la legislación europea se realiza a salto de mata, de consultas por email y sin fundamentos científicos ni legales”, añade y menciona “una enajenación mental de carácter electoralista de Van der Leyen porque pronto habrá elecciones europeas”.

En cambio, desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) se muestran esperanzados de que la acción de la presidenta de la Comisión Europea pueda progresar.

“Los ganaderos llevan más de una década pidiendo una solución en las zonas de expansión del lobo ibérico porque es una especie que trae grandes problemas a la ganadería que trata de convivir con el lobo, pero se enfrenta a grandes dificultades”, destacana.

“Es una buena noticia que desde la CE tomen conciencia de este problema y traten de ponerle solución”, declaró a TRT Español Diego Juste Conesa, jefe de gabinete de Prensa de la UPA, quien considera injusto que las comunidades autónomas que no tienen en sus territorios opinen y tengan el mismo peso en la modificación de la norma que las que “tienen el problema”.

Una especie necesaria

La importancia del lobo en nuestra biodiversidad está demostrada. Es una especie clave para los ecosistemas europeos, tanto para los bosques (los árboles jóvenes no pueden crecer cuando los animales de caza como los ciervos les acechan) como para el equilibrio natural al cazar a los animales enfermos (jabalíes y corzos) y fomentar las especies de herbívoros más fuertes.

“Esta especie es un depredador de la cúspide de la cadena trófica y como tal es un regulador de los ecosistemas, una de esas raras especies, conocida como depredador apical. Cuando el lobo desaparece o es eliminado, el ecosistema se desequilibra. Hay muy pocos depredadores apicales en Europa, en especies y en abundancia”, añaden desde ASCEL.

Su ausencia, señala la misma fuente, significa poner en peligro “la reducción de las colisiones entre la fauna y los vehículos” ya que sólo en 2018 “el consumo de corzos y jabalíes por lobos ahorró entre 2,4 y 7,8 millones de euros al evitar víctimas mortales humanas y daños materiales en colisiones en carretera”.

Y advierten de que “Europa no puede permitirse tener poblaciones de lobos tan pequeñas y fragmentadas, la mayoría de las cuales en un estado de conservación desfavorable e inadecuado, además de sometidas a una elevada persecución humana ilegal”.