España reconoció formalmente el Estado de Palestina el martes 28 de mayo, luego de que su Gobierno aprobara la decisión de reconocer las fronteras de 1967.

Irlanda y Noruega tomaron medidas similares para reconocer a Palestina ese mismo día, una decisión que los tres países creen que podría impulsar a otras naciones a seguir sus pasos.

En su discurso, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que “no sólo es una cuestión de justicia histórica, con las aspiraciones legítimas del pueblo de Palestina, sino que es además una necesidad para lograr la paz”.

Así, en el Palacio de la Moncloa, residencia oficial y lugar de trabajo del gobierno español, Sánchez precisó que España “se sumará a los más de 140 países que ya reconocen a Palestina como Estado".

El reconocimiento se produce después de que Israel matara a más de 36.000 palestinos en Gaza tras una incursión transfronteriza del grupo palestino de resistencia Hamás el 7 de octubre de 2023.

Türkiye aplaude las medidas de España, Noruega e Irlanda

Tras estos anuncios, Türkiye elogió a los tres países por impulsar la paz y la justicia en Oriente Medio.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, describió las medidas como "decisiones concienzudas que están en el lado correcto de la historia", y llamó a otros países a seguir su ejemplo.

Por su parte, el ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, Hakan Fidan, explicó que la medida representa un “paso extremadamente importante” en medio de un impulso para restablecer “los derechos usurpados del pueblo palestino ocupado y ayudar a Palestina a obtener el estatus que merece en la comunidad internacional”.

Una muestra del fortalecimiento de las relaciones entre España y Türkiye

Asimismo, un día antes del reconocimiento oficial de los tres países occidentales, Erdogan dialogó por teléfono con Sánchez sobre la actual crisis humanitaria y la continua agresión israelí en Gaza, y sobre las relaciones entre Türkiye y España.

Erdogan señaló que la masacre de palestinos por parte de Israel debe cesar de inmediato y que Tel Aviv debe respetar el derecho internacional. Añadió que reconocer a Palestina contribuiría a la paz y la justicia en la región, y proporcionará el camino para una solución de dos Estados.

Sánchez calificó el intercambio como "una muestra más del fortalecimiento de las excelentes relaciones que mantienen España y Türkiye".

Ambos países han buscado la justicia para el pueblo palestino tras los ataques israelíes que siguieron a los sucesos del 7 de octubre.

Durante los primeros meses de la ofensiva israelí, la inteligencia de ese país utilizó información falsa para acusar a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) de estar involucrada en la incursión de Hamas.