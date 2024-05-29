España reconoció formalmente el Estado de Palestina el martes 28 de mayo, luego de que su Gobierno aprobara la decisión de reconocer las fronteras de 1967.
Irlanda y Noruega tomaron medidas similares para reconocer a Palestina ese mismo día, una decisión que los tres países creen que podría impulsar a otras naciones a seguir sus pasos.
En su discurso, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que “no sólo es una cuestión de justicia histórica, con las aspiraciones legítimas del pueblo de Palestina, sino que es además una necesidad para lograr la paz”.
Así, en el Palacio de la Moncloa, residencia oficial y lugar de trabajo del gobierno español, Sánchez precisó que España “se sumará a los más de 140 países que ya reconocen a Palestina como Estado".
El reconocimiento se produce después de que Israel matara a más de 36.000 palestinos en Gaza tras una incursión transfronteriza del grupo palestino de resistencia Hamás el 7 de octubre de 2023.
Türkiye aplaude las medidas de España, Noruega e Irlanda
Tras estos anuncios, Türkiye elogió a los tres países por impulsar la paz y la justicia en Oriente Medio.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, describió las medidas como "decisiones concienzudas que están en el lado correcto de la historia", y llamó a otros países a seguir su ejemplo.
Por su parte, el ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, Hakan Fidan, explicó que la medida representa un “paso extremadamente importante” en medio de un impulso para restablecer “los derechos usurpados del pueblo palestino ocupado y ayudar a Palestina a obtener el estatus que merece en la comunidad internacional”.
Una muestra del fortalecimiento de las relaciones entre España y Türkiye
Asimismo, un día antes del reconocimiento oficial de los tres países occidentales, Erdogan dialogó por teléfono con Sánchez sobre la actual crisis humanitaria y la continua agresión israelí en Gaza, y sobre las relaciones entre Türkiye y España.
Erdogan señaló que la masacre de palestinos por parte de Israel debe cesar de inmediato y que Tel Aviv debe respetar el derecho internacional. Añadió que reconocer a Palestina contribuiría a la paz y la justicia en la región, y proporcionará el camino para una solución de dos Estados.
Sánchez calificó el intercambio como "una muestra más del fortalecimiento de las excelentes relaciones que mantienen España y Türkiye".
Ambos países han buscado la justicia para el pueblo palestino tras los ataques israelíes que siguieron a los sucesos del 7 de octubre.
Durante los primeros meses de la ofensiva israelí, la inteligencia de ese país utilizó información falsa para acusar a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) de estar involucrada en la incursión de Hamas.
De esta forma, el gobierno israelí buscó presionar a las naciones occidentales para que recorten fondos vitales a esta entidad. Sin embargo, España desoyó sus pedidos y se comprometió a continuar financiando a la UNRWA, una entidad que resguarda las vidas de seis millones de refugiados en Jordania, Siria, Líbano y Palestina, según afirma el presidente Erdogan.
Por otro lado, el Gobierno de Sánchez ha negado la entrada a un puerto español de un barco que presuntamente transportaba armas a Israel, tras la presión de activistas y políticos, entre ellos, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, quien subrayó que “Oriente Medio no necesita más armas”, sino que necesita “más paz”.
Esta acción se suma a que el gobierno español había prohibido la exportación de armas a Israel poco después del 7 de octubre.
En mayo, Türkiye también suspendió su comercio con Israel por su agresión en Gaza, en medio del "agravamiento de la tragedia humanitaria". Muchos han sugerido que España siga sus pasos.
Por otro lado, Türkiye ha permitido demostraciones de apoyo hacia los palestinos a lo largo y a lo ancho del país, lo cual también fue posible en España, a diferencia de lo que ocurrió en otros países occidentales, como Alemania, que han adoptado medidas duras y represivas hacia estas manifestaciones de apoyo.
Sin embargo, España ha recibido duras críticas de parte del estado de Israel por su solidaridad con el pueblo palestino, además de un video que incita al odio publicado por el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz.
Este video fue rechazado de forma contundente por su homólogo español, el ministro Albares: “Nadie nos va a amedrentar en nuestra firme decisión de reconocer el Estado de Palestina ni vamos a caer en provocaciones que nos desvíen de nuestro objetivo de paz. El vídeo me parece escandaloso y execrable”.
Una medida respaldada por Oriente Medio
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, que supervisa los esfuerzos diplomáticos del país para Palestina, insistió que el aumento de la cantidad de países que lo reconocen como Estado es "significativo”.
"Es extraordinariamente significativo que el número de países que reconocen el Estado palestino haya aumentado a 150 después del reconocimiento por parte de España, Noruega, Irlanda y Eslovenia. Es igualmente importante que una entidad reconocida por 150 países pueda ser reconocida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", afirmó Fidan, durante una serie de reuniones centradas en Palestina que se llevaron a cabo en Bruselas.
Fidan ha dicho que es fundamental establecer un Estado palestino con soberanía y libertad que pueda ser independiente económica y políticamente.
Este miércoles, el presidente Sánchez recibió en Madrid al primer ministro palestino, Mohammad Mustafah, y a los ministros de Relaciones Exteriores de Türkiye y de otros países de Oriente Medio.
El encuentro se centró en los esfuerzos para conseguir un alto el fuego permanente en Gaza e incentivar que otros países reconozcan el estado Palestina.
Según la prensa local, la agresión israelí en Gaza ha impulsado la decisión de España de reconocer de manera oficial a Palestina, que había sido acordada por el Congreso de Diputados hace una década, aunque sin fecha de aplicación.