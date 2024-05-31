Clara López, senadora de Colombia, habló en exclusiva con TRT Español sobre su camino político y la causa palestina tras la V Conferencia Interparlamentaria de la Plataforma Al-Quds en Estambul.

TRT Español: ¿Puede contarnos sobre su vida y carrera universitaria y política? A nuestra audiencia le gustaría saber más sobre su camino.

Clara López: Yo me gradué como economista de la Universidad de Harvard magna cum laude (con grandes honores), y regresé a mi país a trabajar en el sector público. He dedicado el grueso de mi vida al sector público, que me llevó a la política, y también he sido profesora universitaria de manera intermitente. Además, soy abogada de la Universidad de los Andes, de Colombia, y tengo un proceso doctoral en la Universidad de Salamanca, en el área financiera.

Últimamente estoy dedicada a la política. Soy senadora de la coalición de gobierno, Pacto Histórico, y vengo de una extracción social poco reconocida en la izquierda colombiana porque soy del establecimiento más tradicional de nuestro país. Pero en un país de tantas desigualdades y confrontaciones, a mí me ha parecido que, si quienes tenemos las oportunidades y los privilegios de una excelente educación no nos dedicamos a estructurar con los sectores sociales, el cambio en nuestro país no va a ser viable.

Colombia ha estado involucrado en un conflicto armado casi sin fin. Se logró un proceso de paz importantísimo en el año 2016 con el principal grupo armado, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Yo participé activamente en todos esos procesos, y ahora estoy apoyando al gobierno del cambio con muchas dificultades, entre ellas, las de la política exterior, porque aquí en Colombia el establecimiento es muy pro-Israel y no ven con buenos ojos que el gobierno haya roto relaciones por la guerra en Gaza, que se ha convertido en un genocidio.

¿Cuál es su relación con la causa Palestina? Es decir, ¿cuántos años tenía cuando descubrió la realidad del pueblo palestino en Gaza y Cisjordania ocupada?

CL: Yo creo que de siempre, porque vengo de una familia política y mi tío abuelo, Alfonso López Pumarejo, fue presidente de la delegación colombiana en el año de 1947 cuando el tema de la partición se estaba discutiendo en Naciones Unidas. Y él hizo una evaluación y un discurso muy memorable en el cual llamaba la atención sobre que no se entendía por qué Estados Unidos y Rusia estaban acudiendo a este lado del Atlántico, a las Américas, para conseguir los votos de la partición en Palestina, cuando todo el mundo árabe, todo el mundo musulmán, que en esa época representaba a 400 millones de personas, estaba en contra.

Y eso incluye a los vecinos de Palestina: Oriente Próximo, Europa Oriental y Europa Occidental. Entonces Colombia no votó la partición de Palestina. Se abstuvo. Y el doctor López planteó que eso iba a ser una fuente de desestabilización permanente en el Medio Oriente y causa de muchos y graves problemas a futuro para la humanidad, lo que ha resultado ser una especie de premonición que se ha convertido tristemente en realidad.

Hace una década pidió al entonces presidente de Colombia Juan Manuel Santos que reconociera al Estado Palestino. ¿Puede darnos un poco más de contexto sobre eso?

CL: En esa época yo era presidenta de un partido de oposición, el partido de izquierda Polo Democrático Alternativo. Había sido contendor del presidente Santos en las elecciones presidenciales, obteniendo una muy satisfactoria cantidad de votos. Y en esa época ocurrió otra sangrienta incursión de Israel en Gaza, como todas, y yo hice un llamado público.

Porque cuando en 2011 Mahmoud Abbas visitó Colombia, buscando el voto de nuestro país en Naciones Unidas para el reconocimiento del Estado de Palestina, el presidente de la República, el entonces presidente Juan Manuel Santos, ni siquiera lo recibió, pero nosotros lo invitamos a la Alcaldía de Bogotá.

Y yo era la alcaldesa, y le entregamos la llave de nuestra ciudad en signo de respeto a él y a la gran comunidad palestina que vive en Colombia y que ha dado grandes beneficios a nuestro país en los campos del periodismo, de la medicina, de la academia, de la empresa.

Entonces, teniendo este conocimiento y este vínculo, hice en ese momento el llamado nuevamente, como lo habíamos hecho antes, al reconocimiento del Estado de Palestina. Pero no ocurrió en ese momento, sino en el año de 2018, cuando el presidente Santos salía del gobierno.

Yo había aceptado ser su ministra de Trabajo, para esa etapa en el Gabinete de Paz, tras llegar a los acuerdos con las FARC en el proceso de paz de La Habana. Me invitó al palacio presidencial un 6 de agosto, que era su último día como presidente de la República, y me dijo ‘Mire, aquí está: acabo de firmar’, y firmó en frente mío el reconocimiento del Estado palestino en un gesto que yo le le agradezco de corazón, me pidió guardar reserva.

Entonces guardé la reserva. Él hizo posteriormente el anuncio y desde luego lo hemos apoyado a pesar de la mucha oposición a esa decisión del presidente Santos, tan acertada en su momento y que espero podamos seguir profundizando con el presidente Petro. Ahora solo falta el voto de Estados Unidos.

¿Puede explicar la decisión de Colombia de romper relaciones diplomáticas con Israel? ¿Y cree que otros países en la región también lo podrían hacer?

CL: Bueno, de hecho ya lo ha hecho Bolivia. Y yo esperaría que el continente americano siga esa solidaridad por las mismas razones que tuvo Alfonso López Pumarejo en el año 1947, y Colombia, para no votar. Se abstuvo con otros nueve países en la votación del Consejo de Seguridad, pero hubo cambio de gobierno. Colombia cambió de signo y desde el año 1948 se eligió un gobierno conservador.

Y, a partir de ese momento, cambió la política: se reconoció el estado de Israel y no el estado de Palestina, aunque Colombia ha mantenido una relación de amistad con Palestina a lo largo de los años. Yo pienso que el presidente Petro ha actuado con mucho tino y con mucha prudencia.

Desde un comienzo rechazó la invasión del Ejército de Israel a Gaza y la manera como se conducía. Se empezó a conducir una guerra de un ejército contra una población civil, que es inédito. Cuando la Corte Internacional de Justicia expresó, en las medidas cautelares, que se estaba produciendo posiblemente el genocidio que pidió reconocer Sudáfrica, el Consejo de Seguridad pidió el cese al fuego.

Él públicamente dijo que si Israel no acataba el cese al fuego, él rompería relaciones. Y antes de hacerlo habló con el primer ministro Netanyahu, y la respuesta del primer ministro, que fue pública, pues fue muy grosera. Ellos se escudan en el en acusar a todo el mundo de antisemitismo, cuando lo que estamos pidiendo todos los que apoyamos a Palestina es justicia.