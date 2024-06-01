En las remotas sierras de Perú, una comunidad a tres horas de la capital, Lima, están reviviendo prácticas antiguas para combatir la escasez de agua y los desafíos relacionados con el clima.

La comunidad de San Pedro de Casta, ubicada a 3.000 metros sobre el nivel del mar, está preservando sistemas de recolección de agua precolombinos conocidos como 'amunas' que se basan en la sabiduría de siglos.

Estos antiguos canales de agua están siendo considerados una posible solución para Lima, una de las ciudades desérticas más grandes del mundo y hogar de aproximadamente un tercio de la población del país que enfrenta inseguridad hídrica.

Las amunas recolectan grandes cantidades de agua utilizando procesos naturales, ofreciendo una solución sostenible a los desafíos urbanos relacionados con el agua y el clima.

Eufronio Obispo, un hombre de unos 70 años, sube una colina vestido con ropa tradicional como muchos en su comunidad.

Un sombrero marrón cubre la parte superior de su cabeza. Cabello ondulado asoma por debajo de él. Un suéter de lana cubre su torso superior junto a sus pantalones oscuros.

Obispo es un 'comunero', miembro de un colectivo agrícola tradicional. Mientras continúa caminando, cuenta cómo el agua de Lima proviene de las lluvias que caen en el 'altiplano' o tierras altas. Luego viaja a través de grava y suelo, emergiendo río abajo meses después para impulsar cultivos locales como papas y paltas (aguacates).

La comunidad de San Pedro de Casta, a la que pertenece Obispo, está situada en las cadenas montañosas sobre la capital de Perú, y está aprovechando técnicas ancestrales para mejorar la seguridad hídrica y promover proyectos basados en la naturaleza.

Obispo señala que el agua es la fuerza que sostiene gran parte de la vida de la comunidad. Destaca los profundos lazos entre la naturaleza y la humanidad que preceden a la colonización española, que dejó en abandono las técnicas tradicionales de la comunidad.

"Tenemos un territorio establecido antes de los españoles aquí", añade, "de nuestros ayllus preincaicos (comunidades) que forjaron los intrincados sistemas de agua durante miles de años".

Asimismo, Obispo explica que la antigua práctica de retener las aguas de las áreas de Marcahuasi a Santa Eulalia en Perú cayó en desuso, junto con los métodos preandinos de reciprocidad.

"Desafortunadamente, durante muchos años, debido a los efectos de la llegada de los españoles, estos sistemas cayeron en desuso, y el sistema de trabajo recíproco que mantenía todas estas infraestructuras se cortó", subraya el hombre de 70 años.

Sin embargo, desde la década de 1980, miembros de la comunidad como Obispo comenzaron esfuerzos iniciales para revitalizarlos, aunque enfrentaron una fuerte resistencia, que luego pudo ser superada.

Más recientemente, en los últimos ocho años, la comunidad ha estado trabajando con Aquafondo, el fondo de agua para Lima y Callao.

La entidad proporcionó un flujo constante de financiamiento para proyectos de agua, impulsando resultados significativos en los enfoques locales de gestión del agua. Un estudio reciente sugiere que alrededor del 32% del agua suministrada a la comunidad proviene de las amunas.

Estos esfuerzos culminaron en la inclusión de las amunas de San Pedro de Casta en la Red Global de Sitios de Demostración de Ecohidrología de la UNESCO en 2024, subrayando el papel crucial que pueden desempeñar las amunas y el trabajo colaborativo más amplio que forma parte de una iniciativa de gestión de cuencas hidrográficas.

Expertos dicen que un enfoque así podría desempeñar un papel vital en la protección del acceso al agua, particularmente ya que las amunas de San Pedro de Casta están construidas sólo con materiales naturales como tierra, roca y arcilla.

Funcionan capturando y regulando el agua en las partes superiores de las cuencas durante la temporada de lluvias. Luego, el agua se canaliza hacia el área de infiltración y se almacena en el subsuelo, ayudando a mantener el paisaje del valle verde.

El proceso mantiene a la comunidad profundamente conectada con su tierra mientras muchos celebran ceremonias tradicionales para limpiar y bendecir los canales.

Algunos se refieren a ellos con diferentes términos que datan de antes del dominio colonial español en el siglo XVI.

Los hablantes del idioma quechua en la región andina, que constituyen el 16% de la población de Perú, los llaman 'amunas'. Amunas significa "retener", señalando cómo se captura el agua.

Sin embargo, los hispanohablantes se refieren a la acción del sistema de agua como 'amamantar', es decir, dar de lactar a la tierra. Esta acción simboliza la idea de nutrir la tierra desviando el agua de la temporada de lluvias de los arroyos de montaña hacia áreas de infiltración natural.