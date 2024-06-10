Para Claudia Pimienta Ávalos su embarazo transitaba de forma normal, y pudo continuar con su trabajo como asistente legal en un hospital neuropsiquiátrico hasta casi la última semana del embarazo. Salvo por el tamaño del bebé, que al ser bastante grande le recomendaron una cesárea, no había hasta entonces señal alguna de que algo no estaba bien.

Fue en el nacimiento, cuando su bebé no lloraba, que supo que algo iba mal. Ese sentimiento se terminó de forjar para siempre en su memoria con las primeras palabras de una de las enfermeras: “Mamá, tuviste un bebé polimalformado”.

Sentada en el comedor de su casa de Alto Alberdi, un tradicional barrio de clase trabajadora en la ciudad de Córdoba donde recibe a TRT Español, esta madre de 52 años relata cómo tan sólo en las primeras semanas de vida su hijo, Pedro, quien hoy tiene 13 años, tuvo que atravesar 17 cirugías para poder sobrevivir.

“Era ir todos los días al sanatorio con Fabián, mi marido, para que nos dieran un nuevo diagnóstico de algo más que estaba mal, de otro órgano que fallaba. De otra intervención que había que realizar. Mi hijo era un cable”, rememora Claudia.

Un diagnóstico que le cambió la vida

Pedro, su hijo, nació con síndrome de Townes-Brocks, una rara condición genética para la cual casi no existe casuística a nivel mundial, con solo tres pacientes vivos en el mundo que comparten su mismo diagnóstico. Este síndrome está clasificado dentro de lo que se conoce como enfermedades poco frecuentes o (EPOF).

“Las EPOF son condiciones para las cuales ni Google tiene respuestas. Vos las buscás, para tratar de aprender más y no encuentras más que menciones sueltas. Eso es una EPOF, un limbo donde nadie tiene respuestas, donde las tenés que ir encontrando vos misma”, dice Claudia.

La constante búsqueda de respuestas a la condición de Pedro llevó a Claudia a ponerse en contacto con médicos y especialistas de todo el mundo. Sin embargo, fue en una llamada telefónica de unas cinco horas que finalmente sintió que del otro lado había alguien que de verdad la comprendía, que entendía la condición de su hijo, pero también la de su familia, y especialmente de la mamá, la suya propia.

Una red que ayuda a las madres

Esa llamada de cinco horas fue con Florencia Braga Menéndez, fundadora y directora de Alianza Argentina de Pacientes (ALAPA) una asociación civil que tiene como propósito, como describe en su web, brindar apoyo y procurar soluciones a pacientes y familias con enfermedades genéticas, poco frecuentes, crónicas o de difícil diagnóstico, discapacitantes, degenerativas, o huérfanas de tratamiento.

Claudia cuenta cómo a partir de ese momento se dejó de sentir sola. También cómo encontró en esta red solidaria una familia por fuera de su familia, un lugar de verdadera contención, acompañamiento y emergencia, en caso que lo necesitara. A su vez, el camino que había recorrido con Pedro le había dado una serie de herramientas y conocimientos que encontraron en ALAPA el lugar perfecto para que se compartieran con otras mujeres en situaciones similares. Así se convirtió en poco tiempo en la referente local de la asociación para la provincia de Córdoba.

“Hay mucho desconocimiento, nadie les dice a las familias que tienen derecho a tener un diagnóstico. Cómo sortear la burocracia que va de la mano de estás enfermedades, ya sea que tengan obra social o no, porque esto se trata del derecho a la salud, a recibir el mejor tratamiento posible. En eso entramos nosotros. Pero hacemos eso y mucho más. Con la necesidad que hay ahora, cada vez más”, explica.

De acuerdo a lo que relata Claudia, desde diciembre pasado, con la llegada del ultraderechista Javier Milei al gobierno, estos llamados de auxilio de parte de familias de pacientes desesperados han aumentado inmensamente. Desde paquetes de pañales especiales que se trasladan de una punta a otra del país para que lleguen a quienes los necesitan, hasta donaciones o préstamos de medicamentos, traslados en avión, hospedajes, consultas con especialistas o asistencia psicológica para las familias. En otras palabras, cualquiera sea la respuesta a la pregunta: "¿qué necesitas?".

Claudia cuenta que para ellos no existen las negativas, únicamente la labor de encontrar la forma de gestionar las cosas. Lo cual muchas noches la llevan hasta altas horas de la madrugada intercambiando mensajes, documentaciones y pedidos en alguno de los varios grupos de Whatsapp por donde se manejan.

Más allá de lo digital: la importancia de encontrarse

Pero el activismo de estás redes solidarias de amor, apoyo y contención para los pacientes no es solo digital. También organizan distintos eventos de difusión que sirven a su vez como apertura a que distintas familias necesitadas conozcan su trabajo.