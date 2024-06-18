En Argentina, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), fundado a finales de la década de 1950, se erige como uno de los organismos de investigación pioneros en América Latina, aunque su futuro parece incierto.

Desde que en diciembre de 2023 el presidente Javier Milei llegó al poder, prometiendo abrir la economía con reformas integrales, el futuro del Conicet parece turbio en medio de la promesa del político libertario de privatizar la institución.

En agosto del año pasado, durante una entrevista, Milei cuestionó la productividad y el rendimiento del Conicet. Para algunos representó la continua retórica política del líder, mientras que para otros señaló un posible cambio en las prioridades de financiación de su administración de extrema derecha.

El diputado libertario, que obtuvo el 30% de los votos en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), fue tachando todas las dependencias del Estado que eliminaría si llegaba a gobernar. Entre ellas incluyó todas las áreas que se dedican a la ciencia y la tecnología en el país.

“Que la ciencia y la tecnología queden en mano del sector privado”, dijo Milei, mientras tachaba del organigrama al Ministerio de Ciencia y Técnica en una entrevista televisiva con un noticiero local. Y agregó: “Que se ganen la plata sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad y mejor precio, como hace la gente de bien”

Al ser consultado por los miles de investigadores y científicos cuyos salarios dependen del Estado, Milei puso en duda su utilidad: “¿Qué productividad tienen?, ¿qué han generado los científicos?”. Y advirtió que “no se nota” su aporte en el desarrollo económico y el progreso social.

Sin dinero para la factura eléctrica

En la ciudad de Córdoba, a 700 kilómetros de Buenos Aires, la Dra. Carolina Touz, directora del Instituto de Investigaciones Médicas Ferreyra de Córdoba, comenta sobre la dirección de la administración argentina. En su oficina, en el primer piso del octogenario instituto que dirige, la Dra. Touz dice que ve de parte de las nuevas autoridades nacionales una profunda falta de apreciación y comprensión con respecto al trabajo que realizan los científicos argentinos, los institutos como el Ferreyra y el Conicet.

El instituto, enfocado principalmente en la investigación neurocientífica, opera con el apoyo conjunto de la Universidad Nacional de Córdoba y del Conicet. Este último enfrenta severas restricciones presupuestarias que desencadenaron protestas en todo el país el 23 de abril, lo que resultó en que más de un millón de manifestantes se tomaran las calles.

Si bien el presidente Milei no ha buscado la privatización del Conicet, como insinuó inicialmente durante su campaña, la institución ha sufrido recortes presupuestarios sustanciales bajo las medidas de austeridad de su gobierno, similares a las impuestas a las universidades nacionales.

"El presupuesto que se nos asignó se determinó a finales de 2022, sobre la base de proyecciones para 2023. Sin embargo, en el período intermedio se produjo una inflación galopante, lo que hizo que nuestros fondos actuales fueran insuficientes para sostener las operaciones. La situación es terrible", dice Touz.

La directora destaca la profunda tensión financiera que, según ella, enfrenta el instituto, donde trabajan alrededor de 100 investigadores.

Touz también explica una serie de desafíos derivados del aumento de los gastos operativos, incluida la cuadruplicación de los costos de la electricidad en los últimos meses, que el instituto lucha por absorber.

Touz explica que la actual administración ha congelado becas personales de investigadores, acuerdos internacionales y fondos de desarrollo de organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Mundial de la Salud.

Estos fondos, destinados a fines de investigación, los administra la Agencia de Promoción Científica y Técnica, que nombró nuevos dirigentes a mediados de marzo, después de una vacante de cuatro meses. De estás autoridades depende el normal funcionamiento y ejecución de presupuestos y fondos que, en muchos casos, ni siquiera dependen del estado nacional, sino que son asignados por agencias de cooperación internacionales y extranjeras.

"Hay un nivel preocupante de inacción. Las tareas críticas están estancadas debido a obstáculos burocráticos, incluidas las compras vitales de reactivos necesarios para la detección de patologías. Esta situación no tiene precedentes en nuestra experiencia bajo ninguna administración anterior", lamenta Touz, mientras ofrece un recorrido por las instalaciones a TRT Español.

Los investigadores consideran que se trata de un cambio radical respecto de los inicios del Conicet, cuando lo fundó en 1958 el premio Nobel Bernardo A. Houssay, presidente inaugural.

Desde entonces, la institución ha consolidado su posición como uno de los organismos de investigación más prestigiosos con una amplia fuerza laboral y presencia en todo el país y la región.

El Conicet cuenta con 11.000 investigadores, una cifra similar de becarios, 2.500 técnicos y 1.500 administrativos distribuidos en 325 institutos y centros de investigación a nivel nacional.

También colabora con casi 60 universidades estatales y numerosas instituciones privadas.