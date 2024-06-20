Cristóbal Colón ya no es visto como el descubridor de las Américas, sino como el responsable de la desigualdad sufrida por las minorías raciales. Un argumento presentista compartido por una parte importante de la población, que rechaza aquello que le recuerda, como sus estatuas.

El detonante surgió en 2020, unas semanas después de la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía en Minneapolis (Minnesota).

A partir de ese momento, y en plenos disturbios desatados por el surgimiento del movimiento Black Lives Matter contra la violencia policial y su componente racial, comenzaron los ataques a varias estatuas del descubridor.

Texas, Nuevo México, Nevada, Florida, Virginia, Colorado o Massachussets son solo algunos de los estados que han visto cómo figuras erigidas en su honor eran decapitadas, derribadas, pintadas o atacadas.

Detrás de todo ello se encuentra un movimiento contestatario contra el racismo y el abuso sobre las comunidades minoritarias del país.

Estatuas y Columbus Day

Sin embargo, el debate tuvo su inicio antes del asesinato de Floyd. Ya en 2017, la ciudad de Nueva York inició una comisión para decidir el futuro de la estatua de Cristóbal Colón, situada en Central Park.

La escultura, que había sido donada en 1982 por la Genealogical and Biographical Society, en conmemoración del IV centenario de la llegada a América del descubridor, fue vandalizada en agosto de ese año. La frase escrita con pintura encima de la escultura decía: “Hate will not be tolerated” (“El odio no será tolerado”).

El entonces alcalde Bill de Blasio, de ascendencia italiana, como es considerada en Estados Unidos la figura de Colón, decidió mantener el monumento en su sitio, añadiendo elementos informativos que ayudaran a explicar la dimensión histórica del personaje.

Al mismo tiempo, anunció la creación de otro monumento dedicado al reconocimiento de las comunidades indígenas.

De forma paralela, a lo largo de los últimos diez años ha ido desapareciendo la celebración del Columbus Day (fiesta federal en todo el país desde 1937), que ha sido sustituido en varios sitios por el Día de los Pueblos Indígenas.

En 2019, la capital estadounidense se sumaba a esta nueva tradición que ya han puesto en marcha 130 ciudades y ocho estados del territorio estadounidense.

Sin embargo, son muchas las localidades que aún llevan su nombre. Se estima que hay hasta 6.000 enclaves (ríos, montañas o pueblos, entre otros, incluyendo el Distrito de Columbia en el que se encuentra la capital del país), bautizados en memoria del descubridor, según un informe del Data+Feminism Lab del Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Voces a favor

En el mes de octubre de 2023, tres años después de que una estatua de Colón fuera vandalizada, pintada con la frase “dejen de celebrar el genocidio” y retirada de su ubicación original en la ciudad de Providence (Rhode Island), la figura de bronce reapareció en Johnston, a unos cuantos kilómetros de distancia.

El alcalde de esta localidad, Joseph Polisena Jr., señaló que los ciudadanos están contentos de dar a Colón un nuevo hogar porque “es un personaje importante, no solo para los italoamericanos, y forma parte de la historia americana y mundial visto desde una perspectiva histórica”.

Polisena aseguró ante los medios que, aunque comprende las críticas al descubridor, considera injusto usar los estándares de 2023 para medir las acciones realizadas hace 500 años. La estatua fue inaugurada unos días después con éxito de público.