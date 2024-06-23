En estos momentos, los latinos ya están iniciando negocios a un ritmo el doble de rápido que la media nacional y sus 5 millones de empresas aportan, actualmente, más de 800.000 millones de dólares a la economía de los Estados Unidos, según un informe de la Agencia Federal de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés).

Las nuevas compañías estadounidenses están impulsadas por “la enorme diversidad de la nación” e incluyen “más empresarios de origen afroamericano y latino que nunca”, según declaró recientemente Isabel Casillas, responsable de la SBA.

Una situación que se ha visto favorecida por las nuevas iniciativas empresariales que, en los últimos tres años, han dado lugar a la creación de 16 millones de nuevos negocios en todo el país.

De todos estos proyectos, es la creación de empresas hispanas la que muestra un ritmo de crecimiento más rápido en la última década, pasando del 7% al 10%, solo entre 2019 y 2022.

A ello ha contribuido la SBA, que respaldó con más de mil millones de dólares en préstamos a los negocios propiedad de latinos, durante el año fiscal 2023, estableciendo un récord histórico.

Constante emprendimiento

Pero para la mayoría de los emprendedores llegar hasta aquí no ha sido fácil.

Muchas de las personas que hoy están detrás de los millones de empresas latinas vinieron a Estados Unidos hace décadas y, en muchos casos, después del desembarco de sus padres.

Es precisamente el alto nivel de emprendimiento el que ha llevado a esta comunidad a situarse, en los últimos años, como el grupo étnico que más negocios per cápita crea en Estados Unidos.

Un ejemplo de ello es la mexicana Carla Mantecón, CEO de Cocolita Food. “Empecé con mi empresa, en 2014, ofreciendo servicios de catering pero ahora lo complemento con otras actividades, como los cursos de cocina”, dice a TRT Español.

“Mi negocio ha ido modificándose con el paso de los años. Ha ido variando en el número de trabajadores y otras circunstancias. Cuando llegué a Estados Unidos, hace diez años, las empresas latinas tenían poco alcance y hasta se sentía discriminación pero ahora las cosas han cambiado”, añade.

La aceptación y conocimiento de los latinos, con los años, ha ido creciendo junto al aumento de las oportunidades.

“En general creo que hay más respeto hacia nuestra comunidad lo que se traduce en más ocasiones de negocio, aunque no es fácil llegar a un sitio donde uno no tiene familia cercana y los comienzos son complicados”, señala Carla.

Falta de reciprocidad

En estos momentos, las empresas de emprendedores de origen hispano ya emplean a más de tres millones de trabajadores, algo que irá al alza según las previsiones basadas, entre otras cosas, en el ritmo de crecimiento de la población y su vocación empresarial.

De hecho, si bien el censo estadounidense de 2023 cifra la población latina en 63’7 millones de personas, para 2060 se espera que alcance los 119 millones.

Sin embargo, esta evolución demográfica y empresarial de momento no es correspondida de la misma manera por la contraparte empresarial estadounidense.

Como señala un informe de McKinsey publicado por Bloomberg, estas compañías aún no muestran suficiente atención al consumidor latino, dando lugar a que un tercio de estos se muestre descontento acerca de la oferta actual de producto.