La migración provocada por el cambio climático trae a la mente imágenes desesperadas de miles de personas caminando a través de fronteras a lo largo de América Latina. Pero la mayoría de los desplazamientos por los efectos de un clima cambiante ocurre internamente en los países.

El impacto de los eventos extremos repentinos como los huracanes se asocia con el movimiento masivo de personas, cuando las sequías continuas pueden influir mucho más en la movilidad humana permanente, como ha sucedido en Bolivia y México.

Estas distinciones son importantes para entender las causas y consecuencias más próximas de los cambios en patrones climáticos, el incremento de temperaturas y las variaciones en la precipitación.

Factores atmosféricos como el calor extremo y la falta de agua afectan la agricultura, fuente de ingreso económico tanto de pequeños agricultores como de industrias que producen empleo, y fuente de nutrición de 10 millones de familias dedicadas a la agricultura de subsistencia en América Latina.

Por un lado, las poblaciones campesinas ya no pueden predecir las fechas de siembra y cosecha como antes; por otro, las predicciones meteorológicas no pueden impedir la pérdida de zonas cultivables sino sólo alertar sobre la necesidad de tomar medidas de adaptación que no siempre son posibles.

Junto con la ganadería, la pesca y la silvicultura, el sector rural aporta entre 2% y 20% al producto interno bruto de los diferentes países de la región. Las zonas rurales se caracterizan por tener entre los más altos índices de pobreza; la incertidumbre climática agrava y continuará acentuando la vulnerabilidad de sus poblaciones.

Relacionado El guardián del agua en Perú: así combate un hombre la crisis climática

Complejas conexiones

Esto tiene como efecto que las comunidades rurales continúen migrando hacia las ciudades medianas y grandes, donde se enfrentan a vivir en condiciones precarias, sin servicios básicos y con mayor riesgo tanto frente a desastres como ante la violencia.

El cambio climático acentúa la intensidad de las lluvias provocadas por eventos periódicos como el fenómeno de El Niño, que influye tanto en el desplazamiento de personas como en la proliferación de enfermedades transmitidas por vectores y por el agua.

En los primeros meses de 2024, la crecida de ríos, deslizamientos de tierra e inundaciones como efecto de El Niño mantuvieron a Bolivia, Perú, Ecuador y Brasil en estado de alerta.

En estas condiciones, la provisión de servicios y medicamentos, que ya sobrellevaba limitaciones cotidianas, se detiene por completo porque ni los pacientes ni el personal de salud pueden trasladarse y los centros de salud están inhabilitados.

Como resultado, se agravan las condiciones de salud preexistentes mientras se crean nuevas; quienes no se movilizan inmediatamente por la emergencia, eventualmente encuentran a la salud como una importante motivación para abandonar su lugar de origen.

La relación entre el clima y la migración y entre el clima y la salud, por separado, es cada vez mejor comprendida por los investigadores, las organizaciones internacionales y los gobiernos en los últimos años.