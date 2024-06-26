La solidaridad en Venezuela durante las últimas décadas se ha convertido en una práctica permanente entre los diferentes grupos de la población, dentro del país y fuera de sus fronteras.

La empatía hacia el otro, aunque siempre ha existido, es una forma de vivir espontánea, constante e incondicional de la gente con las causas justas. Este proceso bolivariano se profundizó en las últimas décadas gracias a la sensibilidad que despertó el líder de la Revolución y el expresidente Hugo Chávez Frías.

Con frecuencia en las cadenas, transmisiones especiales o los Aló Presidente de los domingos, Chávez hablaba al pueblo sobre la necesidad de ayudar a quienes más lo necesitan, de atender a los y las más vulnerables, donde quiera que estuvieran.

Se le oía hablar de figuras importantes a nivel regional como el antiimperialista Che Guevara. En una ocasión resaltó una de las frases más hermosas de él en ese sentido: “Sobre todo sean capaces de sentir, en lo más hondo, cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario”.

La lucha anticolonial y la solidaridad con Palestina

Desde antes de la gesta de la Independencia, liderada por Simón Bolívar, la historia universal ha contado con hombres y mujeres venezolanos, quienes participaron en muchas batallas y contribuyeron en la lucha anticolonialista y por la liberación de países en América y otros continentes.

El venezolano Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez es uno de los héroes destacados cuyo nombre está tallado en el Arco del Triunfo de París.

En el convulso decenio de los 1980, que marcó a la humanidad por los hechos de impacto en esos años, la región latinoamericana fue herida gravemente por las dictaduras tanto del Caribe como del sur del continente.

Y allí estuvo presente la solidaridad venezolana.

En El Salvador, Nicaragua y Chile se honra la memoria de venezolanos que dejaron su vida en esos países y otros, peleando en contra de las dictaduras en esa época oscura.

Con Palestina, la solidaridad no ha sido indiferente.

Desde la ocupación de su territorio, ha habido expresiones de apoyo a su pueblo y de condena a tal aberración “legal”.

En los años 1960 se instalaron comités de solidaridad. Sin embargo, la represión de los gobiernos de la Cuarta República, que precedieron al gobierno de Hugo Chávez, los condenó prácticamente a la clandestinidad.

Desde el principio de su primer mandato en 1999, el presiente Chávez condenó el terrorismo practicado por Estados Unidos en los países del Asia Central y Oriente Medio.

En el año 2001, en cadena nacional el presidente denunció la masacre de unos niños muertos por una bomba lanzada en Afganistán por Estados Unidos; criticó la política guerrerista en contra de Iraq y fue frontal en 2009 al condenar a Israel por los ataques al Líbano y acusarlo de cometer genocidio en Gaza.

“La cuestión no es si los israelíes quieren exterminar a los palestinos. Lo están haciendo abiertamente”, declaró Chávez en septiembre de 2009 en referencia a la supuesta operación israeli 'Plomo fundido' en Gaza, cuando mató a 1.400 palestinos, principalmente civiles, en 22 días.