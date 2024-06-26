La solidaridad en Venezuela durante las últimas décadas se ha convertido en una práctica permanente entre los diferentes grupos de la población, dentro del país y fuera de sus fronteras.
La empatía hacia el otro, aunque siempre ha existido, es una forma de vivir espontánea, constante e incondicional de la gente con las causas justas. Este proceso bolivariano se profundizó en las últimas décadas gracias a la sensibilidad que despertó el líder de la Revolución y el expresidente Hugo Chávez Frías.
Con frecuencia en las cadenas, transmisiones especiales o los Aló Presidente de los domingos, Chávez hablaba al pueblo sobre la necesidad de ayudar a quienes más lo necesitan, de atender a los y las más vulnerables, donde quiera que estuvieran.
Se le oía hablar de figuras importantes a nivel regional como el antiimperialista Che Guevara. En una ocasión resaltó una de las frases más hermosas de él en ese sentido: “Sobre todo sean capaces de sentir, en lo más hondo, cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario”.
La lucha anticolonial y la solidaridad con Palestina
Desde antes de la gesta de la Independencia, liderada por Simón Bolívar, la historia universal ha contado con hombres y mujeres venezolanos, quienes participaron en muchas batallas y contribuyeron en la lucha anticolonialista y por la liberación de países en América y otros continentes.
El venezolano Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez es uno de los héroes destacados cuyo nombre está tallado en el Arco del Triunfo de París.
En el convulso decenio de los 1980, que marcó a la humanidad por los hechos de impacto en esos años, la región latinoamericana fue herida gravemente por las dictaduras tanto del Caribe como del sur del continente.
Y allí estuvo presente la solidaridad venezolana.
En El Salvador, Nicaragua y Chile se honra la memoria de venezolanos que dejaron su vida en esos países y otros, peleando en contra de las dictaduras en esa época oscura.
Con Palestina, la solidaridad no ha sido indiferente.
Desde la ocupación de su territorio, ha habido expresiones de apoyo a su pueblo y de condena a tal aberración “legal”.
En los años 1960 se instalaron comités de solidaridad. Sin embargo, la represión de los gobiernos de la Cuarta República, que precedieron al gobierno de Hugo Chávez, los condenó prácticamente a la clandestinidad.
Desde el principio de su primer mandato en 1999, el presiente Chávez condenó el terrorismo practicado por Estados Unidos en los países del Asia Central y Oriente Medio.
En el año 2001, en cadena nacional el presidente denunció la masacre de unos niños muertos por una bomba lanzada en Afganistán por Estados Unidos; criticó la política guerrerista en contra de Iraq y fue frontal en 2009 al condenar a Israel por los ataques al Líbano y acusarlo de cometer genocidio en Gaza.
“La cuestión no es si los israelíes quieren exterminar a los palestinos. Lo están haciendo abiertamente”, declaró Chávez en septiembre de 2009 en referencia a la supuesta operación israeli 'Plomo fundido' en Gaza, cuando mató a 1.400 palestinos, principalmente civiles, en 22 días.
Esto también impulsó al expresidente a pedir castigo y sanciones contra el estado de Israel.
"¿Qué iba a ser si no es genocidio? Los israelíes buscan cualquier excusa para exterminar a los palestinos", afirmó Chávez.
Durante el recibimiento de Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, en Caracas en noviembre del mısmo año, Chávez dijo: ”La revolución bolivariana desde el primer día se puso al lado del pueblo palestino, de su memorable lucha (…) contra el estado genocida de Israel que atropella, mata y pretende exterminar al pueblo palestino”.
Es decir, el arribo al poder de Hugo Chávez cambió las condiciones y permitió que el activismo alcanzara no sólo a ser escuchado, sino que en la práctica logró avances muy importantes. Por ejemplo, ese mismo 2009, el gobierno venezolano rompió relaciones con el régimen de Israel, cerrando la embajada en Caracas y, en contraposición, abrió la embajada de Palestina en la capital del país.
Así dio un paso al frente en el reconocimiento del Estado de Palestina y otorgó beligerancia a la lucha de resistencia que mantiene su pueblo desde la llegada de los colonos, tras la partición de su territorio.
El gobierno de Chávez también abrió una embajada en Ramallah, desafiando a Israel y su principal aliado, Estados Unidos.
Oportunidades para los palestinos
Las relaciones bilaterales, derivadas de medidas adoptadas por el gobierno bolivariano, también generaron acuerdos de gran importancia para ambas naciones y sobre todo para Palestina.
Venezuela construyó un hospital oftalmológico en Ramallah, inaugurado hace 5 años, y otorgó becas para que estudiantes palestinos puedan acceder a estudios de medicina en Venezuela, de manera gratuita.
En un total de 10 promociones de la Escuela Latinoamericana de Medicina Dr. Salvador Allende (ELAM), desde el año 2013 hasta el 2023, han graduado en calidad de médico integral a 86 jóvenes palestinos. La mayoría regresó a Palestina para servir y ayudar a su pueblo, mientras algunos se quedaron para seguir estudios en varias especialidades.
En cuanto a beneficios migratorios, los portadores de pasaporte palestino no necesitan visa para ingresar a la República Bolivariana de Venezuela, donde hacen vida en diferentes ciudades. Se cuenta en 8.000 la comunidad palestina en el país, concentrada mayoritariamente en la ciudad central de Valencia, capital del estado Carabobo y conocida por su industria, allí está el club palestino más grande seguido por la capital del país, Caracas.
Los derechos de los palestinos son respetados en Venezuela, al punto que el activismo político, de derecha o de izquierda, está presente en la comunidad que mayoritariamente apoya al gobierno bolivariano por el respaldo que este ha dado a la causa palestina en todos los escenarios, nacionales e internacionales, incluyendo la Organización de Naciones Unidas (ONU).
La solidaridad fue clave entre 2006 y 2009, organizaciones sociales, pro-palestinas, encabezadas por el Foro Itinerante de Participación Popular, movimiento que precedió y propuso la creación de la Plataforma de Solidaridad con la Causa Palestina que hoy tiene expresión dentro y fuera de Venezuela, expandieron la difusión y formación, acerca de la ocupación y el colonialismo al que está sometida Palestina desde 1948.
En Caracas, como reconocimiento a la lucha del pueblo palestino, desde el año 2019 existe una plaza con el busto y nombre de Yasser Arafat, a pocos metros del Panteón Nacional, un edificio donde se conservan los restos de figuras importantes, en el Boulevard Foro Libertador.
Las organizaciones de solidaridad con Palestina, cada día son más en el país y en la región, pero sin duda Venezuela fue vanguardia en la región y sentó las bases para que fluyera y se consolidara la causa palestina en el continente americano.