La enorme diversidad de la población del país norteamericano, la divulgación realizada para dar a conocer otras gastronomías y el talento culinario de estos cocineros de origen español o latino, han provocado que la cocina estadounidense experimente un vuelco, tanto en los grandes restaurantes como en las mesas de todo el país.

Paella, ceviche, croquetas o moles son platos ya conocidos para una gran parte del público estadounidense que hasta hace poco disfrutaba de una gastronomía limitada, basada en carne y verduras, y con una preparación de estos productos no demasiado sofisticada.

La labor de estos profesionales de los fogones, llegados a Estados Unidos hace varias décadas, en algunos casos, ha supuesto una enorme difusión de los sabores latinos y mediterráneos hasta el punto de ponerlos de moda a través de sus propios locales.

La acogida entre la población estadounidense hacia esta comida ha sido tan buena durante los últimos años que el modelo de negocio ha crecido y evolucionado al mismo tiempo.

Restaurantes con estrellas Michelin conviven con carritos de comida callejera y ‘food trucks’ (camionetas móviles de comida) cuyo resultado ha sido complacer, con nuevas sensaciones gustativas, a un segmento cada vez más grande y variado de población.

José Andrés: la cocina española en la mesa

La llegada al país norteamericano de estos ahora multipremiados artistas de la cocina no fue fácil.

A José Andrés, que aterrizó hace más de 30 años en Washington DC, le llevó un tiempo posicionar el producto español en el mercado.

Y lo consiguió gracias a que supo entender muy bien las características de Estados Unidos, según señala a TRT Español Carles Tejedor, director Ejecutivo y socio del grupo empresarial del chef español.

“José Andrés se dio cuenta de que la comida saludable y de proximidad podían ser fundamentales para un público que empezaba a apreciar la comida mediterránea”, explica.

“Por ello, empezó a utilizar el buen género que ya existía en Estados Unidos, como los lácteos, la carne, los vegetales o las harinas, para desarrollar recetas españolas que en estos momentos ya tienen un éxito enorme en nuestros restaurantes. La tortilla de patatas, los callos, la ensaladilla rusa, la escudella o el pan cristal con tomate son muy demandados y apreciados”, añade Carles.

“La clave está en entender que para disfrutar no es necesaria una comida muy elaborada, hay que dar el valor que tiene al hecho de que todo el mundo pueda y sepa hacerse unas croquetas o una tortilla en su casa, en el día a día”, prosigue.

Algo que, en un país donde la gente cocina muy poco, puede constituir un salto grande en su cultura culinaria. Por eso, el siguiente paso será vender, en sus propios restaurantes, los productos que permitan cocinar o consumir estos platos en sus hogares.

Pimentón de la Vera [comarca de la región de Extremadura], jamón ibérico o platos ya preparados, dispensados todos ellos desde una tienda incorporada a sus locales de restauración, son el próximo reto de un hombre que ha divulgado la marca España a través de sus restaurantes.

Locales como Little Spain en Nueva York, así como Jaleo y Spanish Diner en Washington, son ya íconos de una gastronomía que ha conseguido ampliar el catálogo culinario de los fogones estadounidenses, gracias a la incorporación de los productos de cercanía.

Platos tradicionalmente españoles como la ensaladilla rusa, que se siguen cocinando con patata, huevo y mayonesa, se ven enriquecidos con el cangrejo azul de Maryland, en la zona de Baltimore y Washington DC, y con el bogavante de Maine, en los restaurantes de Nueva York.

Aarón Sánchez: México en el paladar

Si bien Aaron Sánchez nació en El Paso, Texas, su comida es totalmente mexicana. Hijo de una cocinera a la que ayudaba desde temprana edad, dio pronto el salto a los fogones en restaurantes de Nueva York. De hecho, su local “Paladar” recibió el premio al Mejor Restaurante Latinoamericano, en el año 2000, de la publicación Time Out New York.