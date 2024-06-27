La creciente diversidad de la migración es categórica: 1,39 millones de personas de 177 nacionalidades cruzaron por México solo entre enero y mayo pasado, según cifras oficiales.

Con historias tan variadas como sus lenguas, los huéspedes del Albergue Assabil, en la fronteriza Tijuana (noreste), escapan a los moldes de este fenómeno en la región: ninguno proviene de Latinoamérica o habla español y la mayoría profesa el islam.

Assabil, uno de los varios refugios para migrantes en Tijuana, es de hecho el único pensado para musulmanes, con una mezquita en sus instalaciones.

"La gente es bastante cálida, casi todos siguen la misma fe. Entonces te sientes como si estuvieras entre tus hermanos y hermanas", dice Maitham Alojaili, un sirio de 26 años que huye de la "inestabilidad" de su país, en guerra civil desde 2011.

En la región de Oriente Medio y el norte de África siempre se vio a Europa como destino natural para migrar.

Pero el aumento de estos flujos debido a conflictos internos, falta de oportunidades y la pandemia motivó un endurecimiento de la política migratoria europea. Estados Unidos surgió así como alternativa.

"Su casa en Tijuana"

Muchos han seguido largas y penosas rutas por América del Sur y Centroamérica, mientras otros, con más posibilidades económicas, volaron directamente a México.

Yusseph Rahnali, argelino de 31 años que viajó primero a Ecuador y atravesó siete países para llegar a México, eligió Estados Unidos "porque aceptan a todo el mundo", comenta.

Fanah Ahmadi, un periodista afgano de 29 años, viajó inicialmente a Irán donde consiguió una visa humanitaria para Brasil luego de "esperar mucho tiempo".

Después "viajé por otros nueve o diez países más para llegar a México. Hay muchas dificultades en el camino, pero estoy agradecido" de estar aquí, dice.

Además de ofrecer una comunidad de fe y cultura, el albergue resuelve asuntos prácticos como alojamiento y comida, que muchos no pueden costear.