La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Irán se votará este viernes: el reformista Masoud Pezeshkian se enfrenta a Saeed Jalili, de línea dura. El ganador tendrá la responsabilidad de liderar el país de mayoría chiita en tiempos tumultuosos para la región.

Las votaciones del pasado 26 de junio, en las que se enfrentaron cuatro candidatos, no tuvieron un resultado definitivo pues ninguno logró más del 50% de los votos para reclamar la victoria.

Sin embargo, lo que sorprendió a los observadores de Irán fue el elevado número de votos que logró Pezeshkian, exactamente el 42,4%, por encima del 38,6% de Jalili.

Las elecciones anticipadas en Irán se convocaron tras la muerte del entonces presidente Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero en mayo. Decenas de miles de iraníes asistieron a su funeral, y cualquiera que hubiera visto la multitud habría pensado que el voto de simpatía se lo llevaría un hombre de línea dura como Jalili.

Relacionado La muerte de Raisi puede desatar luchas de poderes en Irán, dicen expertos

Ahora bien, los analistas creen que Pezeshkian tiene más posibilidades de ganar la segunda ronda.

“Pezeshkian es un izquierdista. La situación económica en Irán es desafiante en estos momentos y la mayoría de los que votaron por él vienen de la clase trabajadora”, explica Fatima Karimkhan, periodista radicada en Teherán.

La economía del país además ha sido golpeada por las sanciones occidentales que durante años ha impulsado Estados Unidos, lo que ha llevado a episodios de protestas contra la inflación y la escasez de bienes.

“A esto se suma el hecho de que el país necesita reconsiderar su política exterior. Un candidato que habla en nombre de la clase trabajadora y promete reducir la tensión entre Irán y otros países tiene un excelente potencial para ganar las elecciones”, destacó Karimkhan a TRT World.

Ghoncheh Tazmini, analista político iraní-canadiense y autor de "Khatemi's Iran: The Islamic Republic and the Turbulent Path to Reform”, también dice que Pezeshkian puede ganar la segunda vuelta "porque Irán necesita un líder con visión de futuro que comprenda la necesidad de que el Estado se adapte a los llamados de la población”.

“Sus reiteradas promesas de garantizar la libertad en internet y la libertad de expresión en las universidades, junto a sus antecedentes impecables frente a la corrupción, lo distinguen de otros candidatos”, dice Tazmini a TRT World.

A diferencia de Jalili, que étnicamente es persa y un conocido partidario de la línea dura, Pezeshkian se presenta como un candidato no persa inusual con un padre y una madre de etnia turca.

Pezeshkian se desempeñó como ministro de Salud y Educación Médica durante el gobierno del ex presidente Mohammed Jatami. Tanto Jatami como Hassan Rouhani, otro expresidente, apoyaron a Pezeshkian.

Durante mucho tiempo, el candidato reformista ha criticado las medidas opresivas de Teherán contra la disidencia política y ha defendido los derechos de las minorías. También criticó la forma en que el gobierno manejó la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial, un incidente que desató protestas en todo el país.

Mientras Tazmini y Karimkhan destacan las crecientes perspectivas de una eventual victoria de Pezeshkian, un alto exfuncionario iraní que tiene estrechos vínculos con la tradicional política gobernante del país piensa lo contrario. Dice que el líder reformista no obtuvo la mayor cantidad de votos en la primera vuelta, considerando la división en la votación de la línea dura.

Si los analistas evalúan el total de votos, está claro que otros candidatos conservadores, que más o menos pertenecen a la escuela de pensamiento de Jalili, recibieron en total “muchos más” votos que Pezeshkian, aseguró el funcionario, que solicitó el anonimato.

Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del parlamento que tiene estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria iraní, logró 3,38 millones de votos, casi un tercio de los que recibió Jalili, mientras que Mostafa Pourmohammadi, un clérigo conservador, recibió más de 200.000 votos. Ghalibaf reiteró su apoyo a Jalili en la segunda vuelta del viernes.

La atención se centra en los niveles de participación