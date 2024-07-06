El yaguareté, el felino más grande del continente americano y el tercero a nivel mundial, se encuentra en peligro de extinción. Su situación es crítica en varios países: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay trabajan en conjunto en diversos proyectos para preservar esta especie, que es un depredador tope de la cadena alimentaria, es decir, quien regula de manera natural el ecosistema.

El también llamado jaguar o tigre americano cumple un rol fundamental en el control de las poblaciones de las demás especies de animales y plantas. Por eso, la amenaza a la que se enfrenta representa un indicador de que todo su entorno está en riesgo.

Distintas iniciativas buscan conservar la especie e incluso algunas organizaciones trabajan por su reintroducción en territorios donde ha sido expulsado o eliminado y ya no habita. ¿Es posible recuperarla? ¿Estamos a tiempo?

Múltiples amenazas

La pérdida de hábitat es uno de los principales motivos por los cuales el yaguareté está en peligro crítico.

Un ejemplo claro es el Bosque Atlántico o Mata Atlántica, uno de los bosques con mayor diversidad de vida del planeta. Se trata de una región selvática neotropical compuesta por 15 ecorregiones que unen Argentina, Brasil y Paraguay.

Según la Organización Mundial de la Conservación, “si originalmente cubría 1.345.300 km2, en los últimos 40 años este ecosistema fue reducido significativamente, quedando sólo el 16,8% de los bosques originales”.

En este sentido, se estima que solo queda el 1% de la población de yaguaretés que pudo haber existido en la región antes de la expansión agropecuaria y construcción de infraestructura.

Otros factores de amenaza son la disminución de las presas por la cacería ilegal de mamíferos grandes y medianos, el atropellamiento de los jaguares por las crecientes redes viales y la caza de la especie por represalia debido a ataques al ganado.

Por estos y otros motivos, en Argentina se calcula que quedan alrededor de 250 ejemplares en todo el país, distribuidos en el noroeste (la región de yungas, que son ecorregiones de bosque andino y selva de montaña), en la Región Chaqueña y en Iguazú, en la provincia de Misiones.

En Paraguay, el número es similar o incluso inferior. También en Brasil, donde se concentra la mayor cantidad de ejemplares, la especie se encuentra amenazada.

Si bien por medio de la conservación se estima que se ha superado el peor momento, todavía hay muchos obstáculos que impiden la recuperación definitiva de la especie. La población debe crecer y no estancarse: ese es el desafío actual.

Estrategias de preservación

En la Argentina el yaguareté fue declarado por ley como Monumento Natural, una figura que obliga al Estado y otros actores a elaborar un plan de acción para preservarlo.

Pablo Perovic, especialista en yaguareté de la Administración de Parques Nacionales (APN), la autoridad de aplicación de la ley en ese país, sostiene en diálogo con TRTEspañol que “no hace falta crear más legislación porque la que tenemos es suficiente. Solo hay que hacerla cumplir”.

Efectivamente, el Plan Nacional de Conservación del jaguar incluye varias medidas, como la coordinación de acciones de prevención y educación ambiental, y la promoción de esquemas de certificación forestal que participen activamente en la protección de la biodiversidad con énfasis en zonas de distribución del yaguareté.

También la articulación con las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales para el control local y transfronterizo de la caza furtiva y el fortalecimiento de aplicación de sanciones para quienes cometen ilícitos, como la caza ilegal.

“Lo que tenemos que lograr son políticas consensuadas. Que no haya un organismo en una provincia que tenga un objetivo y otro en otra provincia que tenga otro opuesto Que sea un trabajo articulado entre el Estado nacional, los provinciales y las organizaciones de la sociedad civil”, afirma Perovic.

El especialista destaca como herramientas la Ley de Bosques (para frenar el desmonte) y las leyes de caza provinciales, algunas de las cuales prohíben toda actividad.

“Hay que aplicar distintas políticas de incentivo económico según la zona. Debemos proteger aquellos territorios en los que haya jaguares”, señala el conservador, que trabaja en el noroeste del país.

Reintroducción de la especie

Otra estrategia, diferente a la de la conservación “tradicional”, es la de reintroducir la especie a ecosistemas donde ya no estén.

Pero esto no es exclusivo de Sudamérica: varias organizaciones en todo el mundo trabajan con esta técnica en lo referido a fauna localmente extinta.