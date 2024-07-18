Desde el 7 de octubre, según el Ministerio de Salud de Gaza, los ataques israelíes han matado a más de 38.700 palestinos, en su mayoría mujeres y niños. Mientras los medios occidentales hablan de cifras, hay historias humanas que no siempre salen a la luz, como la de Raed.

Entre los restos de lo que alguna vez fue su hogar en Jan Yunis, Raed Tayseer Muhamad Al-Raqab, de 27 años, enfrenta una nueva realidad. Este joven abogado palestino había construido un apartamento sobre la casa familiar, con la ilusión de comenzar allí su vida matrimonial. Hoy vive en una tienda de campaña junto a los escombros de ese sueño destruido.

"Nuestra casa entera fue completamente demolida tras ser bombardeada por el ejército israelí", relata Raed en diálogo TRT Español. Sus palabras transmiten una mezcla de aflicción y aceptación del destino.

Antes del comienzo de la ofensiva israelí, la vida de Raed tenía un ritmo similar a la de muchos jóvenes profesionales: despertarse temprano, ir al gimnasio, ponerse el traje y dirigirse a su despacho. "Pasaba de una sala a otra en los juzgados, atendiendo mis casos hasta las 6 de la tarde", recuerda.

Después del trabajo, solía descansar con su familia, leer algunas páginas de un libro o novela, o recitar el Corán. Por las noches, se reunía con amigos o visitaba a su hermana o su tía, y regresaba a su casa alrededor de las 11.

Esas rutinas cotidianas ahora parecen un lujo inalcanzable. Para Raed y otros miles de palestinos, la vida normal se desvaneció con el estallido del conflicto con Israel.

La familia de Raed, compuesta por ocho miembros, ha sido desplazada múltiples veces. "Nos quedamos en nuestra casa hasta el 4 de diciembre de 2023", cuenta. Y explica: “Después, tuvimos que huir; fuimos a una escuela en el oeste de Jan Yunis, en el barrio de Al-Amal". Sin embargo, incluso este refugio resultó ser temporal.

La destrucción en Gaza ha alcanzado proporciones catastróficas, afectando incluso a las instituciones más fundamentales. Las fuerzas israelíes han bombardeado casi todas las escuelas en Gaza, reduciéndolas a escombros. Las pocas que quedan en pie sirven ahora como refugios para los desplazados, dejando a unos 625.000 niños en edad escolar sin un lugar donde continuar su educación.

La familia se vio obligada a trasladarse nuevamente a Rafah, donde permanecieron hasta el 1 de mayo de 2024. Después volvieron a Jan Yunis, donde encontraron su casa en ruinas.

"Recientemente, el ejército israelí nos contactó a mí, a mi familia y a nuestros vecinos; nos ordenaron abandonar la zona este de Jan Yunis y trasladarnos al área de Al-Mawasi", relata Raed.

"Nos dijeron que nuestras vidas corrían peligro si nos quedábamos", añadió.

Esta es solo una muestra de cómo no queda ningún lugar seguro en Gaza, obligando a la población a un éxodo constante.

Hoy, la vida de Raed gira en torno a la supervivencia básica. Las mañanas comienzan encendiendo un fuego en un pequeño horno de arcilla para preparar el desayuno. Su hermano menor vende bebidas frías de un refrigerador, mientras otro hermano, herido en el pie desde 2018, apenas puede moverse. Las tardes transcurren entre visitas a los vecinos y la preparación del pan fresco por parte de su madre en un gran horno de barro.

Raed compartió una foto de una de sus comidas -pan, papas fritas y pollo-, un menú que, aunque pueda parecer común en otras circunstancias, se ha convertido en un lujo que raramente pueden permitirse.