Los dramas turcos –o dizi, como se les llama en turco– han sido durante mucho tiempo una opción popular entre los aficionados a la televisión en todo el mundo.

Disponibles y adorados en más de 150 países, se estima que la exportación de dramas turcos recauda casi 500 millones de dólares al año, una cifra que el Gobierno de Türkiye buscó aumentar a 1.000 millones de dólares en 2023. Al ser actualmente uno de los principales exportadores de dramas, el país se proyecta a cerrar aún más la brecha con el principal productor, los Estados Unidos.

También está el hecho de que los dramas turcos son más largos en número de episodios y temporadas que otros programas comparables, lo que significa que los espectadores generalmente pueden disfrutar de un programa con transmisiones diarias y los compradores obtienen más contenido por su inversión.

Entre sus principales mercados de transmisión se encuentran Medio Oriente y el norte de África, dos regiones que han consumido lealmente dizi durante décadas. Cuando los programas se venden al mundo árabe, a menudo se doblan al dialecto sirio del árabe, uno de los más comprendidos en la región, lo que permite a los espectadores sentir que están viendo cualquier otro programa local.

Pero la relación es un poco más compleja que eso.

Proximidad cultural

Una de las principales razones del éxito de los dramas turcos en Oriente Medio es la proximidad cultural entre Türkiye y varias naciones árabes. La religión, la cultura y el manejo de los asuntos de justicia social se superponen considerablemente. Muchos en Occidente incluso consideran que Türkiye es parte de Medio Oriente, que no tiene fronteras políticamente definidas, por razones similares.

Maghie Ghali, periodista y comentarista de arte y cultura radicada en Beirut, dice que los dramas son incluso bastante similares a lo que se produce localmente en el Líbano.

Tomemos, por ejemplo, Cukur, uno de los dizi más populares de Türkiye, que según la revista Forbes recaudó más de 4 millones de dólares en 2019. Según IMDB, el drama gira en torno a una "familia noble de la mafia" cuyo hijo menor debe regresar a casa cuando la familia corre el riesgo de perder el control de su territorio. Tiene una sorprendente similitud con el exitoso programa libanés Al Hayba, en el que una joven viuda regresa a una ciudad fronteriza entre Líbano y Siria para conocer mejor a la familia mafiosa de su difunto esposo. Ha sido elogiado como un espejo de la dinámica de la vida real de estas ciudades fronterizas, que a menudo están gobernadas por familias con estrechos vínculos con las milicias libanesas.