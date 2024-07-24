En Estados Unidos se hacen llamar Jewish Voice for Peace. En Sudáfrica, South African Jewish for Free Palestina. En Chile, Coordinadora por Palestina. Y tanto en México como en la Argentina se los conoce como Judíos por Palestina.

En verdad, más allá del nombre, todas estas agrupaciones están unidas por la misma causa: denunciar la agresión de Israel en Gaza y, en especial, evitar que la comunidad judía sea considerada partícipe de uno de los más aberrantes genocidios de la historia del último siglo.

O como repiten ellos, a lo largo y ancho del mundo: “No en nuestro nombre”.

Iván Zeta, comunicador digital de 36 años, es uno de los representantes y fundadores de la agrupación en Argentina. En mayo del 2021, cuando se sucedieron 11 días continuos de bombardeos israelíes sobre Gaza, decidió que era hora de salir y dar la cara por la verdad. Cueste lo que cueste. Por más que su familia y su círculo de amigos judíos pensaran que era descabellado e incluso peligroso.

Comenzaron siete amigos que habían compartido viajes por Israel, promocionados por grupos sionistas, y otros compañeros de la militancia política local, y así abrieron la puerta para visibilizar un tema, hasta entonces, oculto: la comunidad judía que denuncia la limpieza étnica perpetrada por el gobierno israelí y que apoya de todas las formas posibles la causa Palestina.

No les fue nada fácil. “Sentimos que había que hacer algo. La única voz que se escuchaba al respecto era la oficial defendiendo al Estado de Israel, que señala siempre a los árabes como terroristas. Y claro, recibimos varias amenazas”, recuerda Iván.

“Nos insultaban. O nos decían: ‘Si niegas el Estado de Israel no puedes considerarte judío’. Te acusan de traidor. Incluso nos atacó públicamente el exvicepresidente de la institución judía DAIA, Sergio Pikholtz”.

El propio Pikholtz tuvo que renunciar años más tarde, tras publicar en las redes: “No hay inocentes civiles en Gaza, tal vez los niños de menos de cuatro años”.

El miedo que viene de adentro

A pesar de las amenazas, Iván persistió y sumó nuevos miembros. Por supuesto, la mitad de los que adhieren a la causa lo hacen puertas adentro, por temor a represalias de su familia y su propia comunidad. “Es entendible”, destaca Iván. Él mismo tuvo que adaptar su apellido por temor a que su propia familia pague las consecuencias de denunciar al Estado de Israel.

“La mitad de nuestros miembros elige el anonimato para evitar represalias en la comunidad judía. Por otro lado, hay gente que no es judía, y se involucra con nosotros. Así se siente protegida de que no van a ser tildados de antisemitas”.

Iván nunca sintió que ser judío incluyera el apoyo indeclinable al Estado de Israel. Si bien sus abuelos eran practicantes y hablaban yiddish, y asistió al club judío Hebraica hasta los 13 años, cursó en escuela laica y fue una de las voces más críticas del sionismo.

“Nunca sentí que la manera de ser judío era apoyando al Estado de Israel”, dice Iván, en un café de Buenos Aires, con tres aritos en una oreja y la remera de la agrupación con el lema “No en nuestro nombre”.

“Su objetivo es transformar al pueblo judío en una ideología y que el Estado de Israel represente a la totalidad del pueblo judío. Yo me siento más judío cuando denuncio a los atropellos del Estado de Israel”, añade.