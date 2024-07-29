“La gente en Gaza ya hace tiempo que vive en una prisión, sin poder salir de la zona. Tenemos amigos que salieron con becas de estudiantes y que no han podido siquiera volver a visitar a sus familiares enfermos, algunos de los cuales han acabado falleciendo”, relata Gloria Muñoz, una española residente desde hace seis años en Maryland, Estados Unidos, que asiste a todos los movimientos de protesta en la ciudad de Washington en los últimos meses.

Esta trabajadora del sector humanitario vivió en Jordania, de 2011 a 2014, y en el Líbano los siguientes cuatro años. Una época en la que, desde su puesto como representante de Bélgica de la Cruz Roja en ese último país, pudo conocer en profundidad un contexto político y social de Oriente Medio que la ha llevado a vivir esta ocupación, ya en suelo estadounidense, de manera “especialmente dura”, según le señala a TRT español.

Gloria suele acudir, junto con su marido y su hija, a las manifestaciones de protesta de la capital de Estados Unidos ataviada con su pañoleta palestina pero no sabe “qué más se puede hacer para pedir el respeto de los derechos humanos y que dejen vivir a los palestinos como personas”.

“Como seres humanos estamos viviendo con tremenda frustración el desarrollo de esta situación porque no se puede negar que Palestina existe, otra cosa es que no se quiera reconocer pero los palestinos existen, sus familias existen y sus casas existen”, concluye.

Acciones de condena

Como muestra de esto, una reciente encuesta de Ipsos registró que el 40% de los latinos adultos demandan el fin de las hostilidades de forma inmediata, el 39% pide que Estados Unidos no se involucre y solo el 16% de los encuestados se muestra a favor de que EE.UU. siga apoyando a Israel.

Estas peticiones son el reflejo de lo que siente una parte importante de la comunidad hispanohablante que reside en el país norteamericano y que la ha llevado a protagonizar movimientos de protesta, en más de 100 ciudades, de Seattle a Washington DC.

Las acciones de condena se producen como respuesta a la ayuda estadounidense a Israel y su responsabilidad en la muerte de casi 40.000 palestinos fallecidos desde el pasado 7 de octubre, según el Ministerio de Salud de Palestina, tanto por ataques aéreos como por las operaciones militares del ejército de Israel.

Activistas en acción

Desde que Cudahy, California se convirtiera en noviembre de 2023 en la primera ciudad latina de Estados Unidos en pedir un alto el fuego en Gaza, apoyando la resolución de la congresista de Missouri, Cori Bush, son varias las comunidades hispanohablantes que han adoptado diferentes posturas públicas en apoyo al movimiento palestino.

Este respaldo se debe, además del impacto que ha supuesto en la opinión pública la dura ofensiva de Israel en zonas como Rafah, a la identificación que muchos de ellos sienten en la defensa de sus derechos como inmigrantes en una tierra que a veces no les permiten sentir como suya.

Así lo señala a TRT Español Alia El-Assar, directora de medios de Adalah Justice Project, una organización de activismo político por la justicia social liderada por palestinos, con sede en Estados Unidos. “No hay mucha diferencia entre las reivindicaciones por sus derechos de las distintas comunidades, en un contexto migratorio, y las que hacen de su tierra los palestinos. Eso lo entiende bien la comunidad latina”, señala.