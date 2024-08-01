El asesinato de Ismail Haniyeh, líder de Hamás, perpetrado por Israel en Irán parece parte de un plan cuyo objetivo es escalar la brutal ofensiva israelí sobre Gaza a un conflicto regional que tendría consecuencias devastadoras para Oriente Medio.
Haniyeh, jefe político del grupo de resistencia palestino, desempeñaba un rol clave en las negociaciones para un alto el fuego en Gaza. Israel no asumió la autoría de su asesinato, pero tampoco la negó, y Hamás e Irán responsabilizan directamente a ese país, lo que abre la puerta a posibles represalias.
Pero este asesinato no parece ser un hecho aislado: en realidad marca el tercer acto en una escalada deliberada de la tensión entre Israel, Irán y el grupo libanés Hezbollah que solo beneficia a Tel Aviv.
El primer acontecimiento de esta escalada ocurrió el sábado 27 de julio. La explosión de un cohete en Majdal Shams, un pueblo situado en los Altos del Golán ocupados por Israel, mató a 12 niños pertenecientes a la comunidad drusa.
Israel culpó inmediatamente a Hezbollah y el primer ministro, Benjamín Netanyahu, aseguró que “pagarían un alto precio por el ataque”. Sin embargo, desde el grupo libanés negaron categóricamente tener relación con esta explosión.
Pero, ¿por qué Hezbollah, que negó varias veces estar detrás de la explosión, atacaría a una comunidad de drusos, con quienes no tienen ningún conflicto? ¿Por qué atacaría un territorio que no considera parte de Israel, sino de Siria, uno de sus aliados?
Los drusos de Majdal Shams protestaron contra la visita de Netanyahu y del ministro de Defensa de Israel, Yoav Galant, y los acusaron de utilizar la tragedia para sus propios fines.
Este ataque en un territorio ocupado ilegalmente por Israel, de acuerdo con la ONU, y que ha causado la muerte de personas que no se identifican con el estado de Israel, fue la excusa que utilizó el Gobierno sionista para bombardear la capital de Líbano, Beirut.
El segundo suceso de esta cadena ocurrió el martes 24 de julio por la tarde: Israel bombardeó Beirut, matando a una mujer y a dos niños, e hiriendo a decenas de civiles. Afirmó que su objetivo era Fuad Shukr, un alto comandante de Hezbollah y que lo había matado en el ataque. La muerte de Shukr fue confirmada al otro día por el grupo libanés.
El ataque sobre Beirut representa una escalada significativa en el conflicto entre Hezbollah y Tel Aviv. El intercambio de fuego entre el ejército israelí y el grupo libanés ha sido constante desde que comenzó la brutal ofensiva sobre Gaza el 7 de octubre.
El tercer evento que completa esta cadena es el ataque que asesinó a Haniyeh mientras se encontraba en Irán. Hamás e Irán acusaron directamente a Israel y ambos aseguraron que tendrá consecuencias.
Usando el ataque sobre los Altos del Golán ocupados a su favor, Israel infringió un daño significativo a Hezbollah, a Hamás e Irán. Estas provocaciones han resultado en un considerable aumento de las tensiones en la región y la posibilidad más cercana de una guerra que Hezbollah e Irán se han esforzado por evitar pero que, al fin y al cabo, beneficiaría a Israel.
Después de casi diez meses de la masacre israelí sobre Gaza que ha matado a más de 39.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, Israel no alcanzó sus objetivos. Ahora, incluso sus apoyos más firmes, como Estados Unidos y Reino Unido, están empezando a mostrar reservas. La ONU y la mayoría de países del mundo han condenado la ofensiva de Netanyahu y piden enérgicamente un alto el fuego.
En este contexto, una escalada del conflicto a nivel regional bajo la excusa de que está siendo atacado, le permitiría a Israel utilizar otra carta: que son las víctimas y que actúan en defensa propia. Así podrían asegurar el apoyo de Estados Unidos, y de su dinero y armas, sin las cuales probablemente el Gobierno de Netanyahu estaría en una situación muy diferente.
De hecho, tras la muerte Haniyeh, Estados Unidos aseguró que continuará defendiendo a Israel.
En términos geopolíticos, el trágico evento de los Altos del Golán ocupados es un clásico “casus belli”, es decir, una excusa para la guerra.