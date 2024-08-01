El asesinato de Ismail Haniyeh, líder de Hamás, perpetrado por Israel en Irán parece parte de un plan cuyo objetivo es escalar la brutal ofensiva israelí sobre Gaza a un conflicto regional que tendría consecuencias devastadoras para Oriente Medio.

Haniyeh, jefe político del grupo de resistencia palestino, desempeñaba un rol clave en las negociaciones para un alto el fuego en Gaza. Israel no asumió la autoría de su asesinato, pero tampoco la negó, y Hamás e Irán responsabilizan directamente a ese país, lo que abre la puerta a posibles represalias.

Pero este asesinato no parece ser un hecho aislado: en realidad marca el tercer acto en una escalada deliberada de la tensión entre Israel, Irán y el grupo libanés Hezbollah que solo beneficia a Tel Aviv.

El primer acontecimiento de esta escalada ocurrió el sábado 27 de julio. La explosión de un cohete en Majdal Shams, un pueblo situado en los Altos del Golán ocupados por Israel, mató a 12 niños pertenecientes a la comunidad drusa.

Israel culpó inmediatamente a Hezbollah y el primer ministro, Benjamín Netanyahu, aseguró que “pagarían un alto precio por el ataque”. Sin embargo, desde el grupo libanés negaron categóricamente tener relación con esta explosión.

Pero, ¿por qué Hezbollah, que negó varias veces estar detrás de la explosión, atacaría a una comunidad de drusos, con quienes no tienen ningún conflicto? ¿Por qué atacaría un territorio que no considera parte de Israel, sino de Siria, uno de sus aliados?

Los drusos de Majdal Shams protestaron contra la visita de Netanyahu y del ministro de Defensa de Israel, Yoav Galant, y los acusaron de utilizar la tragedia para sus propios fines.

Este ataque en un territorio ocupado ilegalmente por Israel, de acuerdo con la ONU, y que ha causado la muerte de personas que no se identifican con el estado de Israel, fue la excusa que utilizó el Gobierno sionista para bombardear la capital de Líbano, Beirut.