En la villa olímpica de París, entre atletas de todo el mundo, Yazan Al Bawwab destaca no solo por su desempeño en la piscina, sino por su historia de resiliencia y su profundo vínculo con Palestina.

Nacido en Arabia Saudita y educado en cuatro países, este nadador de 24 años compite ahora bajo la bandera palestina, encarnando la tenacidad y el espíritu de su pueblo. A pesar de su vida cosmopolita, Al Bawwab mantiene una conexión inquebrantable con su tierra ancestral, una fuerza que impulsa su determinación para triunfar.

La vida de Yazan Al Bawwab es un reflejo de la diáspora palestina, una historia de desplazamiento y adaptación que comienza antes de su nacimiento. "Nací en Arabia Saudita. Crecí allí hasta los cuatro años. Ahí es donde aprendí a nadar", cuenta a TRT Español.

Su trayectoria vital, un mosaico de experiencias internacionales, es el resultado de una búsqueda constante de oportunidades que su familia, como muchas otras palestinas, se vio obligada a emprender.

"Luego me mudé a Dubái hasta los diecisiete. Después, fui a Canadá para la universidad. También estuve en el Reino Unido para mis estudios de posgrado y viví en los Países Bajos durante un año para estudiar física y nadar. Luego, volví a Dubái", relata.

"Mi padre fue forzado a irse", explica Al Bawwab. Esta frase simple encierra décadas de ocupación y desplazamiento que han moldeado la vida de generaciones de palestinos.

A pesar de su éxito personal, Al Bawwab vive con la conciencia aguda de los desafíos que enfrenta su pueblo. El lazo con su tierra ancestral, aunque fuerte, está marcada por restricciones y ausencias.

"Podría volver en verano, pero no se me permite entrar en los territorios ocupados a menos que obtenga un permiso especial, y normalmente no se puede conseguir", explica con pesar.

La frustración en su voz es palpable cuando añade: "Es una tragedia que el lugar de donde somos yo, mi padre y mi abuelo lleve ocupado 75 años, y que se nos niegue el derecho a regresar".

Esta realidad subraya la complejidad de la identidad palestina en la diáspora: un fuerte sentido de pertenencia a una tierra que, para muchos, permanece inalcanzable.

El sueño olímpico y sus desafíos

La natación, para Yazan, comenzó como el sueño de su padre, un refugiado que "vivía en una tienda de campaña" y para quien incluso soñar parecía un lujo inalcanzable.

"Soy nadador porque era el sueño de mi padre. Mi padre solía ver deportes como refugiado, pero nunca soñó con ello, incluso soñar era demasiado lejano. Pero quería que yo fuera atleta, que practicara deportes, y me llevó a donde estoy hoy".

"Al principio, solo nadaba porque tenía que hacerlo. No tuve elección. Pero más adelante en mi carrera, comencé a nadar por Palestina. Es un honor absoluto tener este privilegio", afirma con orgullo.

Yazan ha participado en tres campeonatos mundiales consecutivos (2022, 2023, 2024), compitiendo en las carreras de 100 metros espalda y 100 metros estilo libre.

En los Juegos Olímpicos de París 2024, su esfuerzo se vio reflejado al alcanzar el tercer puesto en su serie de 100 metros espalda, un resultado notable dadas las circunstancias de su trayectoria.

La presencia de Al Bawwab en los Juegos Olímpicos trasciende el deporte. "Es absolutamente asombroso representar a Palestina en el escenario global", afirma. "15 millones de personas verán los juegos en vivo, es un honor y un gran privilegio".

Una voz para los que no la tienen

Reflexionando sobre su papel, añade: "Hay millones levantando banderas en protestas, pero yo tengo una voz aquí. Es un honor absoluto estar en un país como Francia, que no nos reconoce oficialmente, y poder levantar nuestra bandera sin que nadie pueda objetar".

Yazan es consciente de la plataforma que tiene y la responsabilidad que conlleva. "Tengo privilegios que otros palestinos no tienen. Tengo una voz que muchos palestinos no tienen. Así que estoy usando mi plataforma para difundir la voz de millones de niños y personas en Palestina que no tienen derechos humanos básicos".

Desafíos financieros y discriminación

La falta de financiamiento ha sido un obstáculo constante en su carrera deportiva. "No hay fondos, así que tengo que trabajar en dos empleos", explica Al Bawwab, subrayando el esfuerzo adicional que debe realizar para perseguir su sueño olímpico.