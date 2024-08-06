Una semana después de que Venezuela realizara sus elecciones presidenciales el pasado 28 de julio, tanto Estados Unidos como sus rivales China y Rusia han tomado partido en el debate sobre quién ganó realmente la mayoría de votos en el país, el cual ha estado bajo liderazgo socialista antioccidental en cabeza del presidente Nicolás Maduro.

Estados Unidos cuestionó los resultados oficiales que declaró el Consejo Nacional Electoral (CNE), la autoridad de supervisión electoral de Venezuela. El mismo domingo de las elecciones, la entidad señaló que Maduro ganó con el 51% frente al 44% del candidato opositor Edmundo González Urrutia.

Mientras tanto, China y Rusia respaldan al presidente en ejercicio.

Según la oposición respaldada por EE.UU., González ganó la presidencia con un amplio margen. Por lo que ha convocado protestas contra Maduro, y las manifestaciones antigubernamentales se han extendido por toda Venezuela desde que el CNE anunció los resultados electorales. Maduro calificó los disturbios como una conspiración de la extrema derecha contra su gobierno.

Las elecciones en Venezuela también han dividido a América Latina, donde los gobiernos pro-occidentales --desde Argentina hasta Perú, Panamá y varios otros estados-- rechazaron el resultado oficial. En contraste, países como Cuba, con liderazgos socialistas, han respaldado la reelección de Maduro.

"Actualmente, la victoria de Maduro ha recibido mensajes de felicitación de los gobiernos de izquierda de la región, incluidos Cuba, Nicaragua y Bolivia, y reacciones críticas de Estados Unidos y los países europeos", explicó Richard Falk, un destacado experto en relaciones internacionales.

Mientras tanto, México, Brasil y Colombia --tres países latinoamericanos clave cuyos gobiernos son de izquierda o de tendencia izquierdista-- se han distanciado de la posición estadounidense. Estas naciones tienen interacciones importantes tanto con Rusia como con China, y se oponen a la interferencia externa para enfrentar la situación en Venezuela.

Sin embargo, los tres países también le pidieron a Caracas que divulgue los detalles de los resultados electorales, instando a una "solución institucional" interna. Venezuela dice que un ciberataque impide que el CNE publique resultados detallados pues su sitio web sigue fuera de funcionamiento.

Historial de tensiones

Venezuela ha vivido al menos dos intentos fallidos de golpe de Estado contra gobiernos antioccidentales desde la Revolución Bolivariana en 1999, que lanzó el líder socialista venezolano Hugo Chávez, fallecido en 2013. La muerte de Chávez llevó a su protegido Nicolás Maduro al poder.

La Revolución Bolivariana hace referencia a Simón Bolívar, el líder venezolano del siglo XIX conocido como “El Libertador”, quien fue una pieza clave para lograr la independencia de algunos estados sudamericanos que estaban bajo dominio español. Al igual que Bolívar en el pasado, Chávez --y más tarde Maduro--, junto con sus aliados, tuvieron como objetivo formar un bloque socialista antioccidental en toda la región.

"La postura natural de la oposición y de esos países (las potencias occidentales) es enfrentarse al madurismo-chavismo", explicó Juan Martín González Cabañas, investigador de la Universidad Estatal Lingüística de Moscú (MSLU) y especialista en Eurasia del Centro de Estudios Soberanía, con sede en Argentina.

El madurismo-chavismo se refiere al Gobierno de izquierda que tiene Venezuela desde la Revolución Bolivariana. Hasta ahora, se han lanzado al menos dos intentos fallidos de golpe de Estado contra el liderazgo socialista venezolano.

En 2002, fuerzas vinculadas a Estados Unidos expulsaron a Chávez del poder por un breve tiempo, pero, en un dramático revés, gran parte de los militares leales al entonces presidente lo restauraron en el poder después de 47 horas tensas.

Luego, en 2020, hubo otro intento fallido de golpe de Estado contra el Gobierno de Maduro. Este lo orquestó Jordan Goudreau, un militar estadounidense de las fuerzas especiales (también conocidos como boínas verdes), que EE.UU. arrestó recientemente en Nueva York por contrabando de armas.

"Algunos comentaristas más o menos imparciales creen que el resultado político en Venezuela dependerá de si las fuerzas armadas siguen apoyando a Maduro, y de si la oposición es lo suficientemente militante y organizada como para amenazar la supervivencia del Gobierno de Maduro", analizó Falk en conversación con TRT World.

Cabanas considera que la relación antagónica de las potencias occidentales con Maduro y la manera en que han abordado la apuesta del líder venezolano por reelegirse están claramente vinculados a sus intereses políticos. "Un gobierno [venezolano] opuesto al chavismo sería más funcional a sus objetivos", dijo a TRT World.

Rusia y China en el panorama