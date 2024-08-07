El Ejército de Israel ha utilizado el servicio de la nube de Amazon y herramientas de inteligencia artificial (IA) de Microsoft y Google para propósitos militares durante su ofensiva genocida contra Gaza, revelaron los medios israelíes revista 972 y Local Call.

Una grabación filtrada revela cómo la coronel Racheli Dembinsky, comandante del Centro de Sistemas de Computación e Información del Ejército de Israel, detalló el uso de estas tecnologías durante una presentación ante alrededor de 100 militares y personal industrial el pasado 10 de julio.

El Centro de Computación y Sistemas de Información supervisa todo el procesamiento de datos del ejército israelí.

La presentación de Dembinsky expuso la manera en que el ejército utiliza el almacenamiento en la nube y los servicios de inteligencia artificial de gigantes tecnológicos civiles en la masacre que desató desde octubre del año pasado.

Los logotipos de Amazon Web Services (AWS), Google Cloud y Microsoft Azure aparecieron dos veces en las diapositivas de la presentación de Dembinsky, las cuales resaltaron la "nube operativa" del ejército, que normalmente suele ser almacenada en servidores militares internos.

Dembinsky describió esta nube interna como una "plataforma de armas" que incluye aplicaciones para marcar objetivos de ataques, un portal para ver imágenes en vivo de drones sobre los cielos de Gaza y sistemas de fuego, comando y control.

También señaló que tras la invasión terrestre de Gaza por parte del ejército israelí a finales de octubre de 2023, "los sistemas militares internos se sobrecargaron rápidamente debido a la enorme cantidad de soldados y personal que se agregaron a la plataforma como usuarios, lo que causó problemas técnicos que amenazaron con ralentizar las funciones militares de Israel", según dijo 972 Magazine.

Un genocidio en curso

Tel Aviv ha matado a casi 40.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y ha herido a más de 92.000, mientras que otras miles de personas se encuentran bajo los escombros de las casas bombardeadas, y casi 10.000 palestinos fueron secuestrados por las tropas israelíes.

Pero unos 45 médicos, cirujanos y enfermeras estadounidenses que trabajaron como voluntarios en Gaza desde octubre pasado dicen que probablemente el número de muertos por la guerra genocida de Israel "ya es superior a 92.000".

Según un estudio publicado por la revista Lancet, los efectos acumulativos de la guerra de Israel en Gaza podrían significar que el verdadero número de muertos podría llegar a más de 186.000 personas.

Los servicios en la nube mejoran la eficiencia operativa de Israel

Dembinsky enfatizó en que los servicios en la nube de las principales empresas tecnológicas ofrecen almacenamiento ilimitado sin la obligación de almacenar físicamente los servidores en los centros informáticos militares.

También destacó las capacidades avanzadas de inteligencia artificial que brindan estos servicios como la ventaja más significativa.

Trabajar con estas empresas ha otorgado al ejército israelí "una eficacia operativa muy significativa" en Gaza, dijo.

Aunque Dembinsky no especificó qué servicios se compraron o cómo ayudaron a los militares, el Ejército dijo a 972 Magazine y Local Call que la información clasificada y los sistemas de ataque almacenados en la nube interna no se transfirieron a las nubes públicas proporcionadas por las empresas tecnológicas.

Sin embargo, la investigación detallada de 972 Magazine y Local Call reveló que el ejército israelí almacena cierta información obtenida a través de la vigilancia masiva de la población de Gaza en servidores bajo la administración Amazon.

La investigación también reveló que ciertos proveedores de servicios en la nube han suministrado numerosas funciones de inteligencia artificial al Ejército de Israel desde el comienzo de la ofensiva en Gaza.

Capacidad de almacenamiento infinita en Gaza

La investigación involucró fuentes del Ministerio de Defensa israelí, la industria armamentística israelí, tres empresas de almacenamiento en la nube y siete oficiales de inteligencia israelíes.