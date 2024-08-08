Tras más de siete años en Estados Unidos, Elisabel Sanjuanelo decidió dar de baja su seguro médico de salud. Aunque su llegada desde Venezuela no fue fácil, tanto ella como su marido consiguieron regularizar su situación migratoria y obtener un puesto de trabajo.

Pronto empezaron a valorar la conveniencia de contratar un seguro sanitario privado, ya que la empresa del sector de la construcción para la que trabajaba Roberto, su marido, no le ofreció cobertura sanitaria con el contrato laboral.

Entonces Roberto sufrió su primer accidente de trabajo, la incisión de un clavo en la pierna, lo que les puso en alerta al verse obligados a pagar 2.000 dólares por la cura. Ello les llevó a contratar un seguro privado familiar de 350 dólares mensuales, que decidieron aprovechar para hacerse una revisión general. Sin embargo, la cita con el doctor de atención primaria les supuso tener que abonar 200 dólares extras de copago y otros 200 dólares por los análisis de sangre.

“Al tercer año, la cuota mensual subió a 450 dólares y al quinto, a 1.000, en ese momento decidimos dejar el seguro médico y arriesgarnos ‘a vivir en el alambre’”, relata Elisabel en diálogo con TRT Español. “Somos conscientes de que vivir así es un peligro pero ese dinero supone muchísimo para nuestra economía así que estamos apostando por el pago en caso de necesidad puntual”, añade.

La última visita a la nueva clínica de Alexandria, en Virginia, a la que ahora acuden, es más económica que la media. Sin embargo, debieron pagar 400 dólares por unos análisis de sangre y un electrocardiograma realizados a su marido, y 300 dólares por la retirada de un dispositivo anticonceptivo para ella, lo que consideran un precio “razonable”. Aun así viven “con el miedo de tener que afrontar una emergencia médica que requiera ingreso hospitalario o una operación quirúrgica”.

“Es un problema porque con mis ingresos no soy elegible para el programa público Medicaid del Gobierno, pero un seguro privado no es asumible para nuestra economía. Una situación en la que están la mitad de nannies (niñeras) con las que coincido en el parque habitualmente”, dice Elisabel.

Un sistema opaco y diverso

Otras dificultades, como el idioma o una renta económica más débil, dan lugar a que el acceso a la atención médica privada entre los latinos sea más reducido que el de otros grupos de población del país norteamericano, según un informe del Centro de Investigación Pew.

Las consecuencias de la falta de seguro de salud privado son graves y van desde la quiebra económica en caso de enfermedad grave, hasta la detección tardía de enfermedades que habrían sido subsanables con una atención temprana.

Y es que “el sistema privado funciona muy bien para la gente que tenga acceso al mismo. Un gran problema que tenemos en este país es que tener seguro sanitario no es lo mismo que tener acceso al sistema sanitario”, explica Andrew Blakely, cirujano oncológico del Instituto Nacional de Salud (NIH) estadounidense, que habla con TRT Español a título particular y no como representante del NIH ni del Instituto Nacional del Cáncer (NCI).