Qué es la memoria sino un tejido de hilos a los que llamamos recuerdos. Hilos coloridos que dibujan uniones, que tejen rupturas, que serpentean caminos buscando nuevos horizontes. En Argentina, dentro de la comunidad indígena de los wichis, de las pocas que subsisten en estos tiempos, tejer es una forma de no permitir que el olvido, esa mancha negra que todo lo traga, corte los hilos de una tradición que su pueblo preservó durante siglos.

Según el último censo en Argentina, realizado en 2022, hay 80 mil aborígenes wichi. El 45,9% viven en la provincia de Salta, en el norte del país. Son de las etnias con mayor población del país, aunque están presentes también en Bolivia y en Paraguay, aunque con otros nombres. Gracias a una lucha de décadas, donde les tocó más perder que ganar –o mejor dicho, recuperar lo perdido- lograron que el estado argentino los reconociera como dueños de 400 mil hectáreas.

A diferencia del resto, los wichi no se enfrentaron con sus conquistadores españoles y hoy son tal vez el único pueblo aborigen en Argentina que sigue hablando su idioma como primera lengua. Los niños recién aprenden castellano cuando van a la escuela. Su lengua es su identidad: el hilo que nunca debe cortarse.

“Muchas cosas pueden cambiar en nosotras y en la forma en la que vivimos”, narra Claudia Alarcón, artista y tejedora wichi en Argentina. “Pero la lengua es lo que nos hace wichi. En nuestro idioma ‘wichi’ significa ‘gente’”, enfatiza.

El tejido de la identidad

Desde hace un año y en plena comunidad wichi, está el grupo Silät: más de cien mujeres que han hecho del tejido una forma de reafirmar su identidad aborigen y con ello dieron la vuelta al mundo. Mujeres que lograron que sus tejidos, labrados al descampado, entre árboles, montes y el canto de los pájaros a cielo abierto, llegaran a exhibirse en Nueva York, en una galería de Londres, y también en la edición número 60 de la Bienal de Arte de Venecia, Italia. Allí los visitantes son testigos de sus nueve tejidos que, con el lenguaje de los colores, narran creencias y conocimientos de un pueblo que resiste.

En esta semana, al cumplirse el Día Internacional del Aborigen, su historia es digna de contarse.

Alarcón tiene 35 años y es la tejedora wichi que encarna este despliegue del arte aborigen en el mundo. Vive entre los ríos Pilcomayo y Bermejo, en el norte de Argentina. Su padre, como tantos wichi, era cazador y pescador. Su madre, ama de casa.

Sólo en su municipio, conviven 200 comunidades wichi: cada una con su jefe.

El arte que llevan en la sangre

Claudia teje desde los 12 años, mientras completaba la escuela secundaria. Las mujeres wichi aprenden a tejer cuando comienzan la adolescencia. Su forma de vivir, dicen ellas, es tejiendo.

“Ante todo lo que nos han quitado, el tejido es resistencia”, afirma Claudia, parte de un pueblo con una profunda conexión con el paisaje y el respeto por los antepasados. Aunque en estos tiempos el mundo imponga un único modo de vida, con teléfonos inteligentes, automóviles, y rascacielos, los wichi siguen, como hace milenios, viviendo en casas de barro, cocinando en la tierra con leña, pasando tardes a la sombra de los algarrobos, y en los días de agobio de calor, durmiendo a cielo abierto. Y, sobre todo, con la antena del corazón atenta a los mensajes de la naturaleza.

Un día a Claudia le llegó un mensaje más allá del monte que lo cambiaría todo. Le anunciaban que una de sus obras, en una exposición en arteBA, en Buenos Aires, acababa de venderse por 3.000 dólares. Fue su trampolín al mundo.

En el 2022, otro tejido en fibra de chaguar y punto antiguo recibió el primer premio en el Salón Nacional de las Artes Visuales, en el Palais de Glace, de Buenos Aires. Poco después , le dieron un premio por una obra en lana de oveja, en la feria Pinta en Miami, Estados Unidos, al que llamó “El ojo de los ancestros”.

“Es hora de mostrar todo lo que viene de nuestra fuerza y formas ancestrales hacia el futuro”, se entusiasmó Alarcón al recibir el premio. Sus tejidos pasaron por galerías de Brasil y por una exposición en Londres en el 2023. Un año después llegaron, junto al grupo Silät, a la Bienal de Venecia cuyo título de convocatoria era “Extranjeros por todas partes“. Lo que sienten los wichi a diario desde hace siglos.