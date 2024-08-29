Los gritos de los aficionados al fútbol en Gaza han sido silenciados por las bombas israelíes. Los estadios, antes llenos de vida, ahora solo retumban con explosiones. Mahmoud Raafat Salama, quien antes lo daba todo en la cancha soñando con triunfar, ahora busca refugio entre los escombros para proteger a su familia.

Hace poco, Mahmoud se despertaba pensando en estrategias para el próximo partido. Ahora, al abrir los ojos cada mañana solo piensa: "¿Lograremos sobrevivir un día más?" Su caso no es único: es el reflejo de miles de palestinos cuya realidad dio un vuelco en cuestión de horas.

"Yo era un futbolista profesional que amaba el deporte y soñaba con representar a los mejores clubes del mundo. Sin embargo, la masacre destrozó ese sueño, y ahora vivo en una pequeña tienda de campaña con mi esposa y mis hijos", confiesa Mahmoud a TRT Español.

Mahmoud, de 30 años, ha sido desplazado cinco veces desde el comienzo de la última escalada de la ocupación el 7 de octubre. Cada vez se ha alejado más de su vida como futbolista profesional, sumergiéndose en una lucha diaria por la supervivencia.

"Solían compararme con Lionel Messi por mi estilo de juego," recuerda con una sonrisa melancólica. "Ahora, mi mayor habilidad es encontrar un lugar seguro donde mi familia pueda dormir cada noche".

Su esposa y sus dos pequeñas hijas, Selene y Sila, comparten con él una diminuta tienda de campaña. Sila, nacida en medio de la ocupación, nunca ha conocido un hogar estable.

"Cuando nació Sila, en lugar de celebrar, temblábamos de miedo con cada explosión", relata Mahmoud. "Su primer llanto se mezcló con el estruendo de las bombas".

Un sueño interrumpido

El camino de Mahmoud hacia el fútbol profesional comenzó a los 12 años en el barrio de Shuja'iyya, Gaza.

Un entrenador lo descubrió jugando en la escuela y lo llevó al Club Deportivo Al-Wifaq. Desde allí, su talento lo catapultó a clubes profesionales en Egipto y Jordania.

"Jugué para el Al-Ahly SC en Egipto y para el Al-Aqaba SC en Jordania", recuerda Mahmoud.

"El camino para convertirme en futbolista profesional estuvo lleno de desafíos, momentos duros, pero también bellos. Estaba planeando dar el salto al fútbol profesional en el extranjero".

Pero ese sueño se desvaneció con el estallido de la violencia. "De repente, mi mayor preocupación ya no era mejorar mi técnica, sino cómo proteger a mis hijas de los bombardeos".

La lucha diaria: entre el amor y la desesperación

La vida de Mahmoud ahora gira en torno a necesidades básicas que antes daba por sentadas. "Pasé de preocuparme por mi dieta a preguntarme si tendríamos algo para comer al día siguiente", dice.

"No he podido entrenar ni jugar al fútbol durante casi un año", confiesa Mahmoud con pesar. "El impacto ha sido brutal; todos los campos de fútbol han sido destruidos."

Pero el cuidado de sus hijas y familia ha sido su mayor preocupación.

"Sila sonríe a pesar de que sus ojos están irritados por el calor y los virus", comenta. "Intento tratarla con té amargo porque no tenemos acceso a medicinas. Ver su fortaleza me da fuerzas para seguir luchando".

Un deporte en ruinas

La destrucción no se ha limitado a hogares y vidas: ha alcanzado también al corazón del deporte palestino.

Según la Asociación de Fútbol Palestino (PFA), cerca de 400 jugadores han perdido la vida desde el 7 de octubre, incluidos al menos 240 futbolistas y más de 60 niños.

"Algunos de mis amigos y compañeros de equipo han muerto", lamenta Mahmoud. "Campos donde jugábamos ahora son escombros o fosas comunes".

El estadio de Yarmouk, otrora cuna de sueños olímpicos, hoy yace parcialmente destruido. Más allá de los daños estructurales, el estadio fue convertido temporalmente en un centro de detención donde civiles palestinos, incluyendo al menos dos niños, fueron maltratados.

"Ver las gradas donde la gente nos animaba convertidas en ruinas es desgarrador", dice Mahmoud.

Una historia de resistencia

"La situación no deja espacios seguros para los deportes en Gaza", reflexiona Mahmoud. "Hemos perdido muchos atletas, y en este momento, hemos perdido la capacidad de continuar practicando deportes".