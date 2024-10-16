Sevilay Öztürk pasó los primeros seis años de su vida dentro de su casa, en la ciudad de Kahramanmaraş, Türkiye. El motivo: padecía deficiencia bilateral de las extremidades superiores -es decir, nació sin brazos. Antes de enfrentarse a las miradas, Sevilay prefería permanecer puertas adentro. Hasta que un encuentro cambió su vida para siempre.

Durante una visita al hospital para un chequeo médico, conoció a Beytullah Eroğlu, campeón paralímpico de natación. Beytullah había nacido sin brazos y con una pierna más corta y, como Sevilay, hasta los siete años no se animó a salir de casa. La natación le dio una razón para encontrar un propósito, salir al mundo y mostrar su valor. Su ejemplo inspiró a Sevilay.

Nadar para aferrarse a la vida

A los seis años, Sevilay se arrojó por primera vez a una piscina. Tuvo miedo de ahogarse, tuvo miedo de no poder salir a flote, tuvo el triple de miedo de una persona normal cuando se arroja al agua. Pero algo en ella la sostuvo. “Era una forma de aferrarme a la vida, una forma de creer en mí misma y avanzar”, recuerda Sevilay en diálogo con TRT Español.

Pero no fue fácil. Sevilay tenía entrenador personal y utilizaba dispositivos de flotación para ganar confianza. Con el tiempo, tras prueba y error, sucedió algo mágico. Sevilay evoca el momento y se le iluminan los ojos. "Me di cuenta de que el agua era un mundo diferente para mí. Un mundo donde realmente podía ser yo misma", dice.

Y así la natación se convirtió en su lugar de escape. Su segundo hogar.

"Hay un mundo diferente para mí bajo el agua. Me siento como un pececito, porque los peces no tienen brazos; se mueven como yo o mejor. Es una sensación tan hermosa, como si hubiera un mundo aparte allí, como si tuviera un hogar aparte bajo el agua".

Del miedo a las medallas de oro

A medida que la natación se convertía en su nuevo hábitat, Sevilay comenzó a participar en competencias locales. En el 2014, se apuntó al Campeonato Turco para Atletas con Discapacidad Física. Superó todas las expectativas: ganó tres medallas de oro en la categoría S6 (S1 representa la discapacidad más severa, mientras que S10 es la más leve).

Su debut a nivel global fue en el 2016, en el Campeonato Internacional de Natación en Berlín. Otro éxito: obtuvo el primer lugar en los 50 metros mariposa y el segundo en los 100 metros espalda.

Ese mismo año la eligieron para representar a Türkiye en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro, en Brasil. Con solo 12 años, se convirtió en la atleta más joven en la historia de la competencia.

Cuatro años más tarde, ganó la medalla de bronce en los 50 metros espalda en los Juegos Paralímpicos de Tokio. El mundo la conoció como "La Chica Pez", tal como la bautizaron sus compañeros de secundaria.

En 2024, lideró la delegación turca en los Juegos Paralímpicos de París. Obtuvo una medalla de bronce en los 50 metros mariposa por llegar a meta a los 43,70 segundos. Y trajo a casa un nuevo hito: Sevilay “la Chica Pez” era la atleta más joven en la historia en competir en tres Juegos Paralímpicos. Tenía 21 años.

Transformación bajo el agua

La natación ha sido una fuerza transformadora en su vida. La ayudó a liberarse de las limitaciones sociales y a pasar de ser una niña tímida a una persona segura de sí misma.