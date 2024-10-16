Francesca Albanese, la principal autoridad de la ONU en derechos humanos para los territorios palestinos ocupados, ha criticado en reiteradas ocasiones los abusos de Israel hacia el pueblo palestino y la política agresiva de Tel Aviv contra Oriente Medio.

En una entrevista exclusiva para TRT World, la profesora de derecho internacional italiana criticó duramente al Gobierno de Netanyahu por sus acciones contra Gaza, Cisjordania ocupada, Líbano y otros lugares de la región. También acusó a Israel de llevar al sistema internacional a un “punto de ruptura”.

Albanese señaló que Occidente está “replicando” la conducta israelí al reprimir las protestas contra el Gobierno de Netanyahu. Pero también considera que el “despertar” de la nueva generación contra “el sistema” es esperanzador y prometedor para el futuro.

TRT World: ¿Por qué Netanyahu ha aumentado sus ataques contra la ONU? ¿Qué pretende conseguir?

TRT World: ¿Por qué Netanyahu ha intensificado sus ataques contra la ONU? ¿Qué está tratando de lograr?

Francesca Albanese: Israel viola el derecho internacional de manera más sistemática que cualquier otro país. Muchos países cometen violaciones del derecho internacional, esto es un secreto a voces. Y aún así, Israel lo ha hecho desafiando las normas y regulaciones de la ONU, incluso frente a procedimientos penales o cuasi-penales iniciados por tribunales internacionales. Lo hace con impunidad. ¿Por qué lo hace? Porque ha sido agresivo contra el sistema y sus reglas sin haber enfrentado jamás consecuencias. Esto es arrogancia.

Pero ¿por qué la comunidad internacional permite que Israel actúe de esa manera? ¿Por qué Netanyahu goza de tanta tolerancia o impunidad por parte de la comunidad internacional?

Prefiero ofrecer respuestas que se ajusten a mis competencias y capacidades. Sin embargo, este es un problema grave porque el desafío de Israel al sistema internacional y al derecho internacional, sobre el cual se basa el orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial, es extremadamente problemático. Está empujando ese orden y el derecho internacional al límite. El sistema se está quebrando, y los derechos humanos serán echados mucho de menos cuando ya no existan.

Por un lado, existe una agresión continua, no solo contra Gaza, sino contra todos los palestinos y toda la gente de la región, incluidos los libaneses. También hay un ataque contra cualquiera que se atreva a criticar a Israel, ya sean relatores especiales, organizaciones de derechos humanos, ciudadanos comunes o incluso el secretario general de la ONU (António Guterres, quien fue declarado recientemente persona non grata por Tel Aviv).

Por otro lado, está el auge de prácticas iliberales (en todo el mundo), incluyendo Occidente. Quiero decir, Occidente está reflejando lo que hace Israel en términos de silenciar a quienes están en desacuerdo. Observa cuántos ciudadanos o civiles están siendo golpeados en las calles, arrestados, identificados y silenciados en países occidentales. Todo esto es alarmante, pero realmente está ocurriendo. Entonces, debemos dar un paso atrás y ver que no se trata solo de Israel contra Palestina o de israelíes contra palestinos. Estoy de acuerdo con el Papa (Francisco) cuando dice que los palestinos no son víctimas de una guerra, sino víctimas de una ideología. Y me pregunto si será que no podemos ver que esta ideología es mucho más amplia que la tierra de Palestina y que nos afecta a todos.

¿Cómo define usted esta ideología?

La ideología de la que estamos hablando es la que concibe el derecho a existir en la tierra que fue una Palestina histórica. Israel la ve como un Gran Israel unificado desde el río [Jordán] hasta el mar [Mediterráneo]. Varios políticos y líderes israelíes hablan abiertamente sobre el hecho de que el Gran Israel debería incluir partes de Iraq, Líbano, Jordania y Arabia Saudita. Es inconcebible que le estemos permitiendo a Israel salirse con la suya. Pero, repito, hay una ideología que concibe el derecho a existir en esta tierra sólo para el pueblo judío.

En 2018, el estado de Israel incluso aprobó una ley que reconoce el derecho de autodeterminación en esa tierra solo al pueblo judío, reconociendo los asentamientos judíos como una prioridad nacional en Cisjordania [ocupada], Jerusalén Este y probablemente Gaza. Así que esa es la ideología: el Gran Israel o, si se quiere, el sionismo. Es extremadamente problemático porque no ve a los palestinos como personas que pueden disfrutar de los mismos derechos, libertad y justicia.

¿Esta ideología está relacionada con la historia colonialista?

FA: Se puede decir que sí.

¿Cuáles son las fronteras del Gran Israel?

FA: No lo sé. Tendrías que preguntarles eso a los israelíes. Sé que el plan se refiere a la tierra que queda de Palestina. Seguramente incluye Cisjordania ocupada, Jerusalén Este y Gaza. Están hablando abiertamente de abrir asentamientos en Gaza [en el período posterior al 7 de octubre]. El llamamiento que han registrado muchos soldados desde el comienzo del asalto a Gaza después del 7 de octubre ha sido el de ocupar, desplazar y reasentar. Y desde entonces, los planes para desplazar por la fuerza a los palestinos del norte de Gaza al sur, donde han quedado atrapados, se han multiplicado y se han debatido cada vez más abiertamente. Así que ahí es donde estamos, sin duda.

El Gran Israel comienza con la anexión de lo que queda de la Palestina histórica, pero no estoy segura de que se detenga allí porque ahora la gente en Israel habla abiertamente de sí el Líbano es un país soberano o si Israel debería volver a ocupar el Líbano. También me parece que estamos en un futuro distópico y que Israel debería haber sido detenido hace décadas. Y el hecho de que no haya sucedido ha impulsado a Tel Aviv [a seguir cometiendo más violaciones].

Sin embargo, al mismo tiempo, la gente, especialmente en Occidente, no ve cómo los propios israelíes se ven amenazados por esta ideología, al verse atrapados en una visión del mundo que concibe la guerra permanente como algo normal. Esto prácticamente impide imaginar la paz y la coexistencia en la región de otra manera que no sea imponiendo formas de dominación.