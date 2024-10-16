Francesca Albanese, la principal autoridad de la ONU en derechos humanos para los territorios palestinos ocupados, ha criticado en reiteradas ocasiones los abusos de Israel hacia el pueblo palestino y la política agresiva de Tel Aviv contra Oriente Medio.
En una entrevista exclusiva para TRT World, la profesora de derecho internacional italiana criticó duramente al Gobierno de Netanyahu por sus acciones contra Gaza, Cisjordania ocupada, Líbano y otros lugares de la región. También acusó a Israel de llevar al sistema internacional a un “punto de ruptura”.
Albanese señaló que Occidente está “replicando” la conducta israelí al reprimir las protestas contra el Gobierno de Netanyahu. Pero también considera que el “despertar” de la nueva generación contra “el sistema” es esperanzador y prometedor para el futuro.
TRT World: ¿Por qué Netanyahu ha aumentado sus ataques contra la ONU? ¿Qué pretende conseguir?
TRT World: ¿Por qué Netanyahu ha intensificado sus ataques contra la ONU? ¿Qué está tratando de lograr?
Francesca Albanese: Israel viola el derecho internacional de manera más sistemática que cualquier otro país. Muchos países cometen violaciones del derecho internacional, esto es un secreto a voces. Y aún así, Israel lo ha hecho desafiando las normas y regulaciones de la ONU, incluso frente a procedimientos penales o cuasi-penales iniciados por tribunales internacionales. Lo hace con impunidad. ¿Por qué lo hace? Porque ha sido agresivo contra el sistema y sus reglas sin haber enfrentado jamás consecuencias. Esto es arrogancia.
Pero ¿por qué la comunidad internacional permite que Israel actúe de esa manera? ¿Por qué Netanyahu goza de tanta tolerancia o impunidad por parte de la comunidad internacional?
Prefiero ofrecer respuestas que se ajusten a mis competencias y capacidades. Sin embargo, este es un problema grave porque el desafío de Israel al sistema internacional y al derecho internacional, sobre el cual se basa el orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial, es extremadamente problemático. Está empujando ese orden y el derecho internacional al límite. El sistema se está quebrando, y los derechos humanos serán echados mucho de menos cuando ya no existan.
Por un lado, existe una agresión continua, no solo contra Gaza, sino contra todos los palestinos y toda la gente de la región, incluidos los libaneses. También hay un ataque contra cualquiera que se atreva a criticar a Israel, ya sean relatores especiales, organizaciones de derechos humanos, ciudadanos comunes o incluso el secretario general de la ONU (António Guterres, quien fue declarado recientemente persona non grata por Tel Aviv).
Por otro lado, está el auge de prácticas iliberales (en todo el mundo), incluyendo Occidente. Quiero decir, Occidente está reflejando lo que hace Israel en términos de silenciar a quienes están en desacuerdo. Observa cuántos ciudadanos o civiles están siendo golpeados en las calles, arrestados, identificados y silenciados en países occidentales. Todo esto es alarmante, pero realmente está ocurriendo. Entonces, debemos dar un paso atrás y ver que no se trata solo de Israel contra Palestina o de israelíes contra palestinos. Estoy de acuerdo con el Papa (Francisco) cuando dice que los palestinos no son víctimas de una guerra, sino víctimas de una ideología. Y me pregunto si será que no podemos ver que esta ideología es mucho más amplia que la tierra de Palestina y que nos afecta a todos.
¿Cómo define usted esta ideología?
La ideología de la que estamos hablando es la que concibe el derecho a existir en la tierra que fue una Palestina histórica. Israel la ve como un Gran Israel unificado desde el río [Jordán] hasta el mar [Mediterráneo]. Varios políticos y líderes israelíes hablan abiertamente sobre el hecho de que el Gran Israel debería incluir partes de Iraq, Líbano, Jordania y Arabia Saudita. Es inconcebible que le estemos permitiendo a Israel salirse con la suya. Pero, repito, hay una ideología que concibe el derecho a existir en esta tierra sólo para el pueblo judío.
En 2018, el estado de Israel incluso aprobó una ley que reconoce el derecho de autodeterminación en esa tierra solo al pueblo judío, reconociendo los asentamientos judíos como una prioridad nacional en Cisjordania [ocupada], Jerusalén Este y probablemente Gaza. Así que esa es la ideología: el Gran Israel o, si se quiere, el sionismo. Es extremadamente problemático porque no ve a los palestinos como personas que pueden disfrutar de los mismos derechos, libertad y justicia.
¿Esta ideología está relacionada con la historia colonialista?
FA: Se puede decir que sí.
¿Cuáles son las fronteras del Gran Israel?
FA: No lo sé. Tendrías que preguntarles eso a los israelíes. Sé que el plan se refiere a la tierra que queda de Palestina. Seguramente incluye Cisjordania ocupada, Jerusalén Este y Gaza. Están hablando abiertamente de abrir asentamientos en Gaza [en el período posterior al 7 de octubre]. El llamamiento que han registrado muchos soldados desde el comienzo del asalto a Gaza después del 7 de octubre ha sido el de ocupar, desplazar y reasentar. Y desde entonces, los planes para desplazar por la fuerza a los palestinos del norte de Gaza al sur, donde han quedado atrapados, se han multiplicado y se han debatido cada vez más abiertamente. Así que ahí es donde estamos, sin duda.
El Gran Israel comienza con la anexión de lo que queda de la Palestina histórica, pero no estoy segura de que se detenga allí porque ahora la gente en Israel habla abiertamente de sí el Líbano es un país soberano o si Israel debería volver a ocupar el Líbano. También me parece que estamos en un futuro distópico y que Israel debería haber sido detenido hace décadas. Y el hecho de que no haya sucedido ha impulsado a Tel Aviv [a seguir cometiendo más violaciones].
Sin embargo, al mismo tiempo, la gente, especialmente en Occidente, no ve cómo los propios israelíes se ven amenazados por esta ideología, al verse atrapados en una visión del mundo que concibe la guerra permanente como algo normal. Esto prácticamente impide imaginar la paz y la coexistencia en la región de otra manera que no sea imponiendo formas de dominación.
Cualquier persona amante de la paz estaría de acuerdo con su visión de la paz. Pero, ¿cómo se puede implementar esa visión en la situación caótica que se vive en Oriente Medio?
Francesca Albanese: Hoy es muy difícil. Estamos más lejos que nunca de esta idea de paz en la región y es más caótica que nunca. La prioridad para mí y para muchos otros debería ser detener la matanza de civiles y detener el genocidio. Esa es la prioridad hoy.
La siguiente prioridad es desmantelar la ocupación militar y la colonización de Palestina, porque incluso la Corte Internacional de Justicia, hace menos de tres meses, ordenó a Israel desmantelar la ocupación, dejar de explotar los recursos naturales palestinos, detener el avance de la anexión y desmantelar las colonias. La presencia de Israel en el territorio palestino ocupado es ilegal. Después de esto, israelíes y palestinos tendrán que desmantelar el régimen de apartheid.
Los estados miembros vuelven a repetir el mantra de los dos Estados. Pero, ¿cómo puede haber dos Estados cuando se está exterminando a un solo pueblo? Esto es lo que he estado diciendo desde octubre de 2023, en medio de la niebla de la guerra. Israel aprovecha la oportunidad para desplazar a los palestinos de lo que queda de su patria. Lo hizo en 1948, lo hizo en 1967 y lo ha hecho desde 2023.
La única manera de detener esto es impedir que Israel continúe con lo que está haciendo, lo que no significa hacer que los israelíes sean más vulnerables. Es decir, también se busca protegerlos, porque ellos tienen un gobierno que los está llevando a una guerra permanente. En la guerra, nadie gana. No creo que Israel tenga alguna posibilidad real de garantizar la paz y la seguridad para sí mismo si sigue actuando de esta manera.
Es posible que la mayoría de los israelíes no estén contentos con la visión que usted tiene sobre lo que ocurre en Oriente Medio.
FA: Te sorprendería saber cuántos israelíes aprecian lo que estoy haciendo y cuántos israelíes podrían no estar de acuerdo conmigo y, aun así, mantener una relación muy respetuosa conmigo. El problema no es entre mí y los individuos israelíes. El problema es con la ideología que este gobierno está defendiendo. No tengo nada en contra del estado de Israel. A diferencia de lo que la gente escribe, no abogo por la extinción del estado de Israel. Sólo pido que Israel cumpla con el derecho internacional. Israel no puede vivir como un Estado de apartheid y, mientras Israel se comporte como un Estado de apartheid y cometa crímenes, siempre seré una firme defensora de estas prácticas y me enfrentaré al Gobierno israelí.
Los movimientos de derechos humanos, los abogados y la gente como nosotros debemos mantener los hombros fuertes para soportar el peso de las críticas. Hay más que se debería decir; no sobre mí, sino sobre la gente que se opone al sistema y cuya voz se silencia o sus palabras se distorsionan por completo. Y esto es algo increíble de esta época: no solo ocurre en Israel, sino que pasa mucho en Occidente, donde el nivel de propaganda a favor de Israel debe estudiarse por sí misma, porque ha sido fenomenal. Impactante.
¿Cree que su postura refleja las protestas a favor de la paz en todo el mundo?
FA: La mayoría de las personas que protestan contra el genocidio simplemente quieren que termine. Nunca he visto a tanta gente llevando un mensaje tan cercano al derecho internacional y la justicia. Es fenomenal. Esto también revela que los derechos humanos son una realidad mucho mejor entendida de lo que era, por ejemplo, hace 20 o 30 años.
La generación más joven habla este idioma, se interesa por los derechos humanos. Lo más hermoso y lo que me ha sorprendido es que esta nueva generación es capaz de conectar los puntos y ver las similitudes y los problemas fundamentales en la lucha por la justicia. Eso incluye la justicia social, la justicia climática, la justicia para migrantes y refugiados, y la justicia en Palestina. Todo está conectado, es asombroso, y es real.
Identifican que un modelo económico financiero está detrás de eso, y que lo sustenta, y ya no lo quieren. Al final, todo se reduce al capitalismo. En eso consiste la revolución, que es mucho más poderosa y ofrece implicaciones positivas a largo plazo. Admiro a esta joven generación, donde una de las jóvenes más visibles probablemente sea Greta Thunberg.
¿Cómo puede Israel afrontar las consecuencias de sus violaciones del derecho internacional?
Francesca Albanese: Israel debería ser aislado como un Estado que ha cometido crímenes y actos atroces. Esa es la realidad, que requiere un embargo de armas, la suspensión del suministro de combustibles y cualquier otro material que pueda utilizarse para sostener el ataque militar contra los palestinos y otros pueblos de la región.
Por supuesto, Israel tiene el derecho de protegerse, pero no lo está haciendo.
La estrategia del “Gran Israel” en este momento es el mayor enemigo del pueblo israelí porque está provocando que toda una región se ponga en su contra. Ha bombardeado territorio sirio, territorio libanés y está devastando toda el área del Líbano. También ha bombardeado Iraq e Irán. Lo que creo que debería hacerse es detener a Israel para que no sea una amenaza para los palestinos, para la región y para los propios israelíes.