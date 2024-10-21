Desde las pasadas elecciones de Estados Unidos, en 2020, hasta las actuales en 2024, la mitad de los votantes incorporados al padrón del país son latinos. Lo que representa un aumento de 1,4 millones de registros al año, el equivalente a un 14,7% del electorado, según un informe del Instituto Pew Research. El dato es tan significativo que ningún candidato a presidente puede, de ahora en más, pasarlo por alto.

Ben Monterroso es cofundador y asesor de Poder Latinx, y director nacional de Mi Familia Vota, dos organizaciones centradas en la movilización del voto latino. Monterroso dedicó su carrera a involucrar a la comunidad hispana en el proceso democrático. “El empoderamiento político de los latinos tiene el potencial de impulsar el cambio para las generaciones venideras”, señala a TRT Español. Monterroso sabe mejor que nadie lo que es ser inmigrante sin permiso de residencia y, sobre todo, lo que es hacerse de abajo.

“Llegué con 18 años como un migrante indocumentado. Trabajé cavando zanjas y limpiando platos, hasta que conseguí un trabajo como conserje en una gran corporación, lo que me permitió adquirir el vínculo con el sector laboral y sindical”, relata.

Al cabo de los años, Monterroso llegó a ser director nacional de campo del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios. Gracias a su nuevo rol, llevó la organización política a las comunidades inmigrantes en California y luego a todo el país. Durante 33 años, Monterroso fue un líder clave para la comunidad latina, que se opuso, entre otros atropellos del gobierno, a la Proposición 187 de California, una iniciativa de la época de Reagan para despojar a los inmigrantes de sus derechos civiles.

Monterroso, de origen guatemalteco y actual ciudadano estadounidense, ya se registró para votar en California, aunque cree que “el hábito del voto aún tiene que mejorar entre los latinos a través de quienes conocen el sistema político y electoral”.

Hábitos de voto por estados y asociaciones

En las últimas décadas, el voto latino ha ido en aumento: desde 1994 hasta ahora, los electores latinos pasaron de ser 6 millones a 36 millones.

En general, el voto latino es joven y las mujeres son las que más van a las urnas. La comunidad tiene peso en estados como California, Texas y Florida. También, aunque en menor medida, en Arizona, Georgia, Nevada y Carolina del Norte. Y a la vez, hay una creciente presencia de puertorriqueños en Michigan, Wisconsin y Pensilvania. En todos estos estados, advierten los expertos, es donde precisamente se pueden decidir las próximas elecciones.

Para que ese voto no se pierda en la desidia y la falta de gestión, organizaciones como Hispanic Federation han asistido desde 1990 a más de 200.000 latinos para registrarse a votar.

En esta línea se encuentra también la asociación Mujeres Poderosas, una iniciativa de corte más empresarial, diseñada con el objetivo de generar cambios en la comunidad. Laura Parra, de 32 años y quien vive en Nuevo México, es la organizadora comunitaria de la asociación, y no se pierde un solo comicio sin ir a las urnas.

“Mi mayor motivación para votar es el deseo de ver un cambio positivo en mi comunidad y en el país. La reforma migratoria es una de las principales razones, ya que quiero un sistema más justo y humano que proteja a las familias y ofrezca oportunidades a los inmigrantes”, cuenta a TRT Español. “Además, me impulsa la necesidad de mejorar las condiciones económicas, como el acceso a empleos bien remunerados y el aumento del salario mínimo, que son cruciales para el bienestar de nuestras familias”, añade.