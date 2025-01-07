A sus 25 años, Majed, un joven médico palestino, acababa de obtener su licencia cuando Israel lanzó su brutal ofensiva contra Gaza. Lo que debería haber sido el emocionante comienzo de su carrera, se convirtió en una prueba de fuego en medio de la devastación. "Una de mis primeras experiencias como médico fue durante el genocidio", confiesa Majed.

Como hijo mayor de una familia humilde, Majed nunca imaginó que su sueño de convertirse en médico lo llevaría a enfrentarse una de las crisis humanitarias más graves del siglo XXI. "Quería ser médico por la cantidad de personas perdidas, familiares y amigos cercanos", explica. "Quería tener más conocimientos para evitar futuras desgracias". Poco sabía entonces que esas miserias lo alcanzarían tan pronto y con tanta fuerza.

En 2017 obtuvo una de las puntuaciones más altas del país en los exámenes de ingreso a la universidad, asegurándose una beca completa del Estado. "Fue un anuncio público. Todo el mundo sabe quién tiene las mejores notas", recuerda. "Estaba feliz de recibir esa beca. Sin ella, no habría podido estudiar medicina".

De la precariedad a la catástrofe

La vida en Gaza, antes de la ofensiva actual, era ya un desafío para los trabajadores de la salud aunque conservaba cierta normalidad. "Teníamos una vida tranquila", recuerda Majed. "Nos sentíamos seguros al ir al hospital. Hacíamos nuestras rondas, atendíamos a los pacientes, incluso podíamos derivar casos al extranjero. Era un proceso más fluido". Sin embargo, bajo esa aparente calma, el sistema de salud ya mostraba grietas profundas. "Estábamos al borde del colapso", explica Majed.

"Los salarios eran irrisorios, cuando no inexistentes. Carecíamos de derechos laborales básicos y no contábamos con seguro alguno", prosigue. Esta precariedad llevaba a muchos profesionales de la salud a soñar con otros horizontes. "Muchos de nosotros anhelábamos emigrar para continuar nuestra formación en el extranjero", confiesa.

Pero el 7 de octubre de 2023, todo cambió. Desde entonces, más de 45.000 palestinos han muerto, la mayoría mujeres y niños. El sistema de salud de Gaza, ya frágil, se ha desmoronado bajo los ataques.

La lucha diaria de un médico en Gaza

"Vivo en Al-Mawasi", relata Majed. "Me he desplazado muchas veces. Las tiendas de campaña están superpobladas, no hay agua limpia ni comida adecuada". La situación, lejos de mejorar, se agrava cada día. "Ahora, con la lluvia, tememos el riesgo de inundaciones".

Su preocupación va más allá de los problemas a corto plazo. "Nos enfrentamos a una nueva miseria: el brote de numerosas enfermedades. Muchas de estas tiendas no son aptas para que vivan seres humanos".

A pesar de las condiciones deplorables, Majed y sus colegas continúan su labor. "Hacemos turnos de 24 horas con personal insuficiente. Constantemente improvisamos y racionamos lo poco que tenemos. A veces, un solo par de guantes se utiliza varias veces, y la medicación se divide entre pacientes en extrema necesidad".

La escasez de recursos obliga a medidas desesperadas. "Nuestro equipo está obsoleto. A menudo realizamos procedimientos manualmente, en la oscuridad o con herramientas mínimas", describe Majed.

Majed ha trabajado en el Hospital Europeo de Gaza, el Hospital Emarati y varias clínicas improvisadas en refugios. "En todas partes", afirma, “la situación es crítica”.

Bajo ataque: la salud como objetivo

Un reciente informe de las Naciones Unidas acusa a Israel de atacar "deliberadamente contra el personal y las instalaciones médicas".