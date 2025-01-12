Una tarde de hace 25 años, Cassandra Garduño, de apenas siete años, navegaba en una canoa junto a su abuelo en uno de los canales de San Gregorio Atlapulco, un pueblo lacustre en Xochimilco, al sureste de la Ciudad de México, de donde es originaria. En el camino se cruzaron con un hombre que, al remover lodo de una zanja, dejó al descubierto algo que Cassandra jamás había visto: un ser negro que parecía hecho de obsidiana, con cuatro patas y larga cola haciendo movimientos ondulantes para escapar. “¿Qué es eso?”, preguntó Cassandra, y la respuesta de su abuelo le sonó a magia: “Un ajolote”.

Cassandra, hoy licenciada en diseño y comunicación de 32 años, no lo supo en ese momento, pero esa pequeña salamandra que parecía de otro planeta iba a ser clave para su vida profesional y para el pueblo donde su familia ha habitado durante generaciones.

De guardiana de tiburones a protectora del ajolote

Hasta los 19 años, Cassandra trabajó en una organización dedicada a la conservación marina y vivió entre Ecuador y Perú salvando tiburones, aunque cada vez que volvía a México la golpeaba la realidad. “Los canales en donde yo había crecido se estaban secando, los terrenos en donde antes se cultivaban plantas y hortalizas estaban abandonados”, relata. “Y ya no había ajolotes”.

La ausencia de ese animal no era buena señal. Cassandra lo entendió cuando comenzó a prepararse para cultivar en su propia “chinampa”, un sistema prehispánico que usa tierra dragada y materiales biodegradables para crear cultivos sobre lagos o estanques.

“Cuando no hay ajolotes, significa que la salud del ecosistema no es buena porque ese animalito exige que el agua y el ambiente estén bien para vivir”, explica la ahora agricultora.

En su afán por recuperar el equilibro ecológico en su tierra, Cassandra entró en contacto con integrantes del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México y se sumó a la misión de salvar al ajolote, que lleva tiempo al borde de la extinción.

En 1998, de acuerdo a la Universidad Autónoma Metropolitana, había 6.000 ajolotes por kilómetro cuadrado en Xochimilco. Sin embargo, para 2014, la cifra se redujo a apenas 35. Más tarde, en 2019, un estudio de la Unión Internacional para la Conservación de las Especies concluyó que quedaban únicamente entre 50 y 1.000 ajolotes en estado salvaje.

El ajolote o axolote (que en náhuatl significa “monstruo de agua”) es un anfibio que vive entre seis y siete años, y posee una peculiaridad llamada neotenia: conserva la apariencia física de cuando es una larva aunque ya sea adulto. Por eso se le conoce como el anfibio de la eterna juventud.

Tiene la capacidad de regenerar partes de su cuerpo y de su sistema nervioso; respira de cuatro maneras distintas (branquias, piel, pulmones y faringe), y es un sensor ambiental.

El experto que entrena a los ajolotes

Durante 12 años, Horacio Mena, médico veterinario del departamento de Zoología del Instituto de Biología de la UNAM, ha estudiado al ajolote. Mena, con ayuda de estudiantes, se encarga de mantener vivos a 130 ajolotes que conforman la colonia que actualmente vive en la universidad.