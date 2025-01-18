En un intento por generar conciencia sobre el sufrimiento palestino, el artista polaco Igor Dobrowolski realizó una performance dramática de ocho horas en Varsovia representando a un prisionero de guerra. Entre maniquíes de niños, permaneció arrodillado frente al Palacio Presidencial, la Universidad de Varsovia y otros lugares emblemáticos de la ciudad.

Detrás, un contenedor de basura decorado con un emoji de risa y símbolos significativos: una cruz cristiana, una media luna con estrella, los Convenios de Ginebra, una cámara, y ropa interior femenina. Todo lo que Israel, según Igor, descarta metafóricamente.

Su actuación se inspiró en un breve video de internet en el que una joven israelí se burlaba del drama de un prisionero vestido con uniforme morado y brazalete amarillo.

"Aunque la gente fue respetuosa, y yo simplemente estaba arrodillado, la performance fue muy difícil, no sólo para mí sino para todos los que lo presenciaron", recuerda Igor.

"Las personas se quedaban en completo silencio. Y si fue duro para nosotros soportar ese acto simbólico, ¿cómo podemos entender el sufrimiento de aquellos que han sido verdaderamente torturados?", se pregunta.

El impacto de su trabajo se refleja en los testimonios que recibe. A menudo, las personas comparten cómo su arte les ha ayudado a comprender mejor la situación en Palestina. "Trato de llegar a la mayor cantidad de gente posible", aspira Igor.

Pero lo que más le conmueve son los mensajes desde Gaza. "Cuando la gente me escribe desde allí, en medio del infierno que están viviendo, para decirme que mi trabajo les hace sentir visibles... eso es otro nivel", se entusiasma.

Activismo sin fronteras

"Para mí, todos los seres humanos somos uno", explica Igor. "Y cuando percibes a la humanidad de esta manera, se vuelve difícil ignorar su sufrimiento y la injusticia, sin importar su color u origen".

Inició su activismo artístico en 2014 tras familiarizarse con el trabajo del profesor estadounidense Norman Finkelstein sobre los ataques de Israel a Palestina. Su aproximación al tema también se vio influenciada por las investigaciones de Noam Chomsky, el intelectual judío-estadounidense conocido por sus críticas incisivas a las políticas israelíes sobre Palestina.

Esta perspectiva fue reforzada por las palabras del economista Joseph Stiglitz, ganador del Premio Nobel, quien una vez comentó que envidiaba a los artistas por su capacidad de llegar tan rápidamente al corazón de las personas, mientras otros deben confiar en estadísticas y estudios.

"Gracias al trabajo de personas como Stiglitz puedo comprender profundamente temas complejos, lo que me hace menos susceptible a la manipulación o el desánimo", reflexiona Igor.

Enfrentando el silencio institucional

En Polonia, Igor se enfrenta a un panorama artístico donde la mayoría de la comunidad permanece en silencio. "Hasta hace poco, los artistas se pronunciaban sobre muchos temas: la guerra en Ucrania, los derechos de las minorías, los derechos de las mujeres en Afganistán. Ahora, sin embargo, callan por conformismo y miedo", reflexiona, señalando la ironía de este silencio selectivo.

Como parte de su arte de protesta, Igor realizó una campaña de carteles callejeros con imágenes de víctimas del genocidio, incluyendo niños con heridas graves, junto a logos de compañías como Estée Lauder, McDonald's y Lancome.

"Las empresas que apoyan a Israel están cerrando los ojos o beneficiándose del genocidio. Decidí que tenía que mostrar esto al mundo de una manera simple y poderosa", explica. "Ahora, las personas que son conscientes de esto deben decidir si boicotear a estas empresas o seguir haciendo la vista gorda".