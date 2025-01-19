Cuando se anunció el alto el fuego en Gaza el miércoles, no fue recibido con los vítores jubilosos que uno podría imaginar. En su lugar, se encontró con silencio e introspección, como si solo un vidente pudiera adivinar lo que deparaba el futuro.

Para muchos, el anuncio trajo emociones encontradas. Para algunos, representó un respiro momentáneo de una ofensiva que ha devastado la región durante más de un año; para otros, fue un recordatorio sobrio de que el fin de esta agresión no implica necesariamente el comienzo de la paz, sino el retorno a una existencia dolorosa y fracturada.

Quienes primero saltaron de alegría se encontraron llorando momentos después, las memorias de la ofensiva irrumpiendo como una marea que los arrastraba hacia la desesperación. Otros permanecieron insensibles, incapaces de llorar o de celebrar, incapaces de confiar en que la agresión realmente había terminado. El horror implacable había dejado su huella, una marca que ningún alto el fuego podría borrar.

Dejando a un lado los temores, el alto el fuego era una necesidad absoluta para detener la aniquilación de personas que han soportado un sufrimiento inimaginable en su lucha por la libertad.

Sin embargo, el camino para devolverle la vida a Gaza está plagado de desafíos. La agresión no solo ha dejado destrucción física, sino que también ha quebrantado los lazos sociales y fracturado el espíritu colectivo de su gente.

El desplazamiento forzado ha convertido barrios que antes eran vibrantes en vacíos fantasmales. Las escuelas que antes resonaban con las risas de los niños ahora sirven como refugios temporales para los desplazados.

Los hospitales, que han agotado sus recursos , son un triste testimonio de la lucha por salvar a los heridos. El hospital Al-Shifa, el más grande de Gaza, yace en ruinas junto con los hospitales Kamal Adwan y Al-Awda en el norte, dejando al sistema de salud pública en escombros y poniendo en peligro la vida de miles de personas.

La fragilidad de la paz

Según los términos del alto el fuego, los bombardeos en Gaza deberían cesar hoy.

Sin embargo, las heridas psicológicas permanecen abiertas. Niños que han visto cómo sus hogares y recuerdos eran reducidos a cenizas frente a sus ojos, mujeres que han perdido a sus esposos y jóvenes cuyas aspiraciones han sido arrebatadas, deambulan entre los escombros, desorientados y perdidos.

¿Cómo reconstruir una sociedad en medio de tanto dolor?

En Gaza, la mera supervivencia es un acto de resistencia. No hay tiempo para descansar. Los residentes deben comenzar a rescatar lo que queda y reconstruir sus vidas. El horizonte está vacío de casas, fábricas, tiendas y escuelas, pero las personas se aferran a la esperanza de que la vida puede continuar, incluso en las circunstancias más sombrías.

Grandes preguntas se ciernen: ¿Cómo se reconstruirá la ciudad? ¿De dónde provendrán los fondos? ¿Llegará la ayuda internacional a quienes más la necesitan, o se perderá en la burocracia de la mala gestión? La experiencia pasada ha enseñado a los palestinos en Gaza que la reconstrucción es un camino largo y arduo, a menudo plagado de retrasos e ineficiencias.

Desastres pospuestos

Para quienes han perdido a sus seres queridos, el alto el fuego no ofrece ningún consuelo. Por el contrario, les da más tiempo para reflexionar sobre su dolor. Más de 46.000 vidas se han perdido en esta ofensiva, y más de 100.000 personas han resultado heridas.

Miles de personas aún permanecen sepultadas bajo los escombros. En los campamentos improvisados, las mujeres se reúnen en círculos, compartiendo recuerdos de quienes nunca volverán. Los niños hacen preguntas desgarradoras: “¿Dónde está mi papá?” o “¿Volveremos a casa?”. Son preguntas que flotan en el aire. Un peso que ningún padre puede soportar.