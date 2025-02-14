Türkiye y Pakistán probablemente firmarán varios acuerdos de inversión y defensa durante la visita de dos días del presidente Recep Tayyip Erdogan a Islamabad, iniciada el 12 de febrero. Ambas naciones, de mayoría musulmana, buscan reforzar sus sólidas relaciones bilaterales, con un enfoque en los sectores económico, de defensa y cultural, lo que refleja el interés estratégico de Türkiye en estrechar lazos con Pakistán y su compromiso con la estabilidad regional, según señalaron analistas.

En un mensaje en redes sociales, Erdogan subrayó que su visita tiene como objetivo fortalecer aún más los lazos entre los dos países, destacando que Pakistán ocupa un “lugar excepcional” en el corazón del pueblo turco.

El evento central de la visita será la séptima sesión del Consejo de Cooperación Estratégica de Alto Nivel, que se celebra este 13 de febrero, y que Erdogan copresidirá junto con el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif. Este foro es el más importante en la toma de decisiones sobre asuntos económicos bilaterales.

El tema clave de la visita será abordar el estancamiento del comercio bilateral, que se mantiene en torno a los 1.300 millones de dólares, según el Dr. Waqar Badshah, profesor asistente de economía en la Universidad de Estambul.

Como presidente de la Plataforma de Desarrollo Empresarial Pakistán-Türkiye, Badshah forma parte de la delegación turca que visita Islamabad junto con el presidente Erdogan.

En una entrevista con TRT World, Badhsah explicó que se espera que ambos países amplíen la lista de bienes incluidos en el Acuerdo de Comercio Preferencial (PTA), en vigor desde 2023, y aborden barreras no arancelarias persistentes como cuotas de importación, subsidios y retrasos en la aduana.

Los dos países han acordado aumentar el volumen del comercio bilateral a 5.000 millones de dólares. En 2024, las exportaciones de Türkiye a Pakistán totalizaron solo 918 millones de dólares, menos del 0,5 % de sus exportaciones totales ese año.

Con 440 millones de dólares, las importaciones de Ankara desde Pakistán también representaron una porción mínima de sus compras globales en el mismo período de 12 meses.

Badshah indicó que ambas partes ampliarán el alcance del Marco Económico Estratégico de 71 puntos, firmado en 2020 para impulsar el comercio bilateral.

Türkiye también ha acordado considerar la extensión de una línea de crédito de 350 millones de dólares, lo que ofrecería a Pakistán mayor flexibilidad en términos de tasas de interés y plazos de pago en comparación con un préstamo bancario tradicional.

Un triunfo diplomático para ambas partes

Los lazos entre los musulmanes del subcontinente indio y el pueblo turco tienen una larga historia que se remonta a principios del siglo XX, cuando los musulmanes del subcontinente brindaron un apoyo incondicional a la Guerra de Independencia de Türkiye, lo que les otorgó un “lugar especial” en la memoria del pueblo turco.

A su vez, el éxito de Türkiye en la creación de un Estado moderno tras la guerra ha sido una fuente constante de inspiración para Pakistán.

ürkiye y Pakistán han hablado con una sola voz en temas como Palestina, Cachemira, la República Turca de Chipre del Norte y Karabaj, y la visita de Erdogan fortalecerá aún más esta asociación, permitiendo que ambos países desempeñen un papel más influyente en la resolución de desafíos globales y la promoción de la paz.

Türkiye y Pakistán comparten intereses estratégicos comunes en la estabilidad regional, especialmente ante los desafíos del terrorismo y el extremismo.

Ambas naciones comparten intereses estratégicos comunes en la estabilidad regional, especialmente en relación con la lucha contra el terrorismo y el extremismo. Los dos países están ubicados en regiones que enfrentan amenazas de seguridad por parte de grupos como el TTP, YPG/PKK, Daesh y otras organizaciones terroristas, lo que crea una “asociación natural” entre Türkiye y Pakistán en la coordinación de sus esfuerzos contra el terrorismo.