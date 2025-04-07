GENOCIDIO EN GAZA
1 min de lectura
490 niños palestinos asesinados los últimos 20 días
La Oficina de Medios de Gaza denunció que las fuerzas israelíes han matado a 490 niños palestinos durante los últimos 20 días, calificando los ataques como parte de un genocidio en curso contra la población civil
esp_imagen_490 niños asesinados / TRT Español
7 de abril de 2025

La Oficina de Medios de Gaza denunció que las fuerzas israelíes han matado a 490 niños palestinos durante los últimos 20 días, calificando los ataques como parte de un genocidio en curso contra la población civil. “Israel ha cometido un acto de genocidio contra la infancia”, señala el comunicado, que acusa una política deliberada y sistemática de atacar a menores, en violación del derecho internacional. Desde octubre de 2023, se estima que más de 50.000 palestinos han muerto en Gaza, la mayoría mujeres y niños. Israel enfrenta cargos de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia y órdenes de arresto por crímenes de guerra emitidas por la Corte Penal Internacional contra Netanyahu y su exministro de Defensa.

