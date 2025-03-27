TÜRKİYE
El silencio de Occidente deja que Israel siga con el genocidio en Gaza “incluso en Ramadán”: Erdogan
El presidente Recep Tayyip Erdogan reafirmó el apoyo de Türkiye a los palestinos y denunció que, alentado por el silencio de las potencias occidentales, Israel sigue con el genocidio, incluso en el sagrado mes de Ramadán.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pronuncia un discurso durante la ceremonia de entrega de premios del "Concurso de Recitación del Corán", celebrada en el Centro de Congreso y Cultura de la Nación Bestepe, en Ankara. / AA
27 de marzo de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que el silencio de Occidente ante el genocidio en Gaza ha impulsado a Israel para continuar con su brutales masacres en el asediado enclave.

"Alentado por el silencio de las potencias occidentales y actuando con una temeridad creciente, el gobierno israelí continúa su política de genocidio incluso durante el Ramadán", aseguró Erdogan el miércoles en una ceremonia de premios del concurso de recitación del Corán en la capital turca, Ankara.

El mandatario reafirmó la determinación de su gobierno de hacer "todo lo necesario para poner fin a la opresión y el genocidio en Gaza lo antes posible" y reiteró el firme respaldo de Türkiye al pueblo palestino.

Durante su ofensiva genocida, Israel ha asesinado a más de 62.000 palestinos, herido a otros 110.000 y forzado el desplazamiento de prácticamente toda la población de Gaza. Los habitantes del enclave enfrentan una nueva Nakba —”catástrofe”, en árabe— similar a la de 1948, mientras Israel y Estados Unidos avanzan en un peligroso plan de limpieza étnica total de los palestinos en Gaza.

Unidad entre las naciones musulmanas

En su discurso, el presidente turco Erdogan también hizo un llamado a la unidad de los países de mayoría islámica, instándolos a "aferrarse a la hermandad" más allá de las diferencias étnicas.

"Desde el mundo islámico debemos abrazar la unidad y reforzar nuestra hermandad, sin importar si somos turcos, kurdos, árabes, persas, asiáticos o africanos, negros o blancos", afirmó Erdogan.

Asimismo, el líder turco subrayó la necesidad de unirse "para sanar nuestras heridas, establecer la justicia en la tierra y poner fin al sufrimiento de los oprimidos".


FUENTE:TRT World
