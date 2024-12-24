A pesar de la caída del régimen de Bashar al-Assad hace apenas días, las tensiones en Siria no dan señales de disminuir. En una flagrante violación al Acuerdo de Separación de Fuerzas de 1974, tropas de Israel entraron en territorio sirio, intensificando aún más el conflicto entre los dos estados.

La presencia militar israelí se extiende más allá de la zona de amortiguación designada por la ONU que separa el territorio sirio de los Altos del Golán ocupados. Las fuerzas de Tel Aviv han ocupado zonas estratégicas y avanzado hasta situarse a sólo 25 kilómetros de Damasco, según informó la agencia de noticias Reuters. Por si fuera poco, Israel sigue bombardeando la infraestructura militar siria, lo que desestabiliza aún más la región.

“Israel ha ocupado muchas zonas. La mayoría son colinas estratégicas en Quneitra, además del monte Hermón”, describe Omar Alhariri, periodista sirio radicado en Daraa, quien durante muchos años ha seguido de cerca los cambios vertiginosos al sur del país.

El monte Hermón, dentro de la zona de amortiguación de la ONU, es un punto estratégico desde el cual se puede observar, desde lejos, la capital de Damasco. Quneitra, en el sudoeste de Siria y cerca de los Altos de Golán, es por su ubicación otra región importante, hoy bajo control israelí. Si bien Alhariri no cree que Israel avance hacia las grandes ciudades, teme que Tel Aviv “conserve estos sitios en el futuro, específicamente el monte Hermón, por su localización estratégica”.

“Las ciudades sirias de Quneitra también estarán bajo la ocupación permanente de Israel, especialmente la ciudad drusa de Hadar”, explica el periodista sirio a TRT World. Aunque fuentes sirias afirman que Israel podría haber llegado hasta Qatana, a poca distancia del Aeropuerto Internacional de Damasco, Alhariri insiste en que esa versión aún no ha sido confirmada.

Israel explota el vacío de autoridad

El doctor Oytun Orhan, coordinador de estudios del Levante en el Centro para Estudios del Oriente Medio (ORSAM), un centro de investigación turco situado en Ankara, considera que la ocupación israelí en Siria es una maniobra oportunista para explotar el vacío de autoridad tras la devastadora guerra civil. Al ocupar ese vacío de poder, Israel se posiciona para ganar influencia frente a potenciales enemigos en Siria y en toda la región, a la vez que aísla aún más al grupo libanés Hezbollah de sus aliados iraníes.

“El desmantelamiento de la presencia iraní en Siria con la caída del régimen de Assad es una ganancia significativa para Israel. También la retirada de las milicias chiítas de Siria es otro logro importante”, explica Orhan a TRT World. “Actualmente, lo que Israel busca en Siria es que las áreas bajo control de grupos antes vinculados con Irán, sean imposibles de recuperar para Teherán”, añadió.

Orhan sugiere que, al destruir las capacidades del ejército del régimen sirio desde sus fuerzas navales y aéreas hasta sus instalaciones estratégicas, Israel pretende convertir al país devastado por la guerra en un estado incapaz de representar amenaza alguna para Tel Aviv, al menos durante las próximas tres décadas.

Alhariri comparte una perspectiva similar. Para él, los ataques de Israel contra objetivos militares sirios persistirán hasta que Tel Aviv destruya todas las capacidades de defensa de este país. “Están destruyendo todo lo que tenía el ejército sirio… depósitos de armas, emplazamientos, radares, literalmente todo”, revela. “Cuando terminen, Siria no tendrá ejército”, completó.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, prometió que Tel Aviv “destruirá armas estratégicas pesadas en toda Siria, incluidos misiles tierra-aire, sistemas de defensa aérea, misiles tierra-tierra, misiles de crucero, cohetes de largo alcance y misiles costeros”.

Según fuentes de seguridad regionales, hasta la fecha, Israel ha llevado a cabo más de 200 ataques contra objetivos militares sirios, dejando en ruinas gran parte de la infraestructura militar del país. Este miércoles 11 de diciembre, atacó bases aéreas militares sirias, destruyó docenas de helicópteros y aviones, e instalaciones de la Guardia Republicana en Damasco y sus alrededores.