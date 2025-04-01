"El mapa mundial no cambiará si toda la gente de Gaza desaparece. Nadie sentirá vuestra ausencia y nadie preguntará por vosotros".

Este escalofriante mensaje cayó en Gaza en forma de panfletos lanzados por un dron israelí, mientras los ataques mortales en el norte empujaban a miles de palestinos hacia el sur, donde la seguridad está lejos de estar garantizada.

En la parte superior de la página, aparecen imágenes de Netanyahu y un Trump con el dedo en alto, como si estuviera leyendo en voz alta la amenazante advertencia que sigue debajo.

"Os han dejado solos para enfrentar vuestro destino inevitable," dice el panfleto.

"Ni América ni Europa se preocupan por Gaza, ni siquiera los países árabes, que ahora son nuestros aliados, nos proporcionan dinero, petróleo y armas mientras os envían solo mortajas para vuestros muertos".

El panfleto, aunque negado por Israel, sigue la línea de mensajes similares enviados anteriormente, al menos desde febrero, el mes en que Trump reveló su controvertido plan para que Estados Unidos "se haga cargo" y "posea" el enclave palestino.

Incluye un último llamado a quienes estén dispuestos a colaborar con el gobierno israelí a medida que el plan de Trump para desplazar a la población de Gaza avanza: "lo que os impondrá un desplazamiento forzado, lo aceptéis o no."

"A cambio, debéis aceptar cooperar con nosotros, y no dudaremos ni un momento en brindar ayuda".

"Salida voluntaria" de una ofensiva genocida

Las amenazas de “cooperar o morir”, ya sea a través de panfletos o de bombardeos letales, coinciden con el anuncio de una nueva y sospechosa agencia por parte de las autoridades israelíes.

El 22 de marzo de 2025, el Gabinete de Seguridad de Israel aprobó la creación de una dirección dentro del Ministerio de Defensa para facilitar lo que denominaron la "salida voluntaria" de palestinos de Gaza hacia terceros países.

Esta dirección afirma que atenderá a quienes "expresen interés" en salir voluntariamente, prometiendo preparar su "paso seguro y controlado".