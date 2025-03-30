Gaza – Este Eid, la festividad que marca el fin del Ramadán, los palestinos en Gaza esperaban un momento de paz, una oportunidad para marcar esta festividad con lo poco que les queda. En cambio, vuelven a enterrar a sus muertos, a racionar la comida y a aferrarse a los recuerdos de los Eids que alguna vez fueron.
Las oraciones matutinas se realizarán en calles sombrías, y para muchos, la única visita a la familia será a las tumbas recién cavadas.
Desde principios de marzo, cuando Israel reanudó el bombardeo de Gaza y rompió el alto el fuego acordado en febrero, la devastación en el enclave se ha intensificado. La renovada ofensiva israelí ha cobrado la vida de 180 niños en un solo día de ataques aéreos, y las fuerzas terrestres han vuelto a destruir Rafah.
El último asalto ha borrado cualquier atisbo de normalidad. Más de 900 palestinos han sido asesinados por las fuerzas israelíes desde el 18 de marzo.
Los niños ya no piden juguetes ni dulces; ahora recitan oraciones por sus familiares muertos.
Ahmad Hamdan, de 11 años, perdió a su padre en marzo cuando un dron israelí lo asesinó. Para él, el Eid sin su padre ya no significa nada.
“Él era quien me compraba mi ropa de Eid”, cuenta a TRT World. “Él hacía Eid para mí. Ahora, no siento nada.”
Con voz quebrada, añade: “Nadie me cuida, nadie me hace sentir seguro. Me duele cada vez que recuerdo que mi padre se ha ido para siempre”.
Su tristeza se hace eco en toda Gaza, donde el duelo se ha convertido en parte del tejido social. Todo el mundo ha perdido a alguien.
En la ciudad norteña de Jabalia, Ranim Mousa, de 34 años, camina entre los escombros donde antes estaba su hogar. “Antes de la guerra, tenía planes. Se suponía que estudiaría manuscritos árabes en el extranjero. Tenía una beca”, dice, de pie junto a los restos retorcidos de su antigua vida.
“Cuando se anunció el alto el fuego, volví a atreverme a soñar con que la vida podría volver a ser como antes. Pero en lugar de mejorar, todo empeoró: mi casa fue bombardeada en los nuevos ataques aéreos y mi hermano menor fue asesinado. Ahora, Eid es solo otro doloroso recordatorio de todo lo que hemos perdido”.
La ofensiva israelí de marzo ha dejado un costo devastador, con los civiles palestinos pagando el precio. Barrios enteros han sido arrasados. El combustible y los alimentos escasean. La ayuda internacional apenas llega.
Las calles ya no se llenan con los sonidos de la celebración, como ocurrió durante la breve tregua; ahora están en silencio, salvo por el zumbido distante de los drones y los llantos de los que han perdido a sus seres queridos.
Luto en lugar de celebración
Los rituales de Eid son ahora solo un recuerdo.
Esra Tartur, de 26 años, se sienta en lo que queda de su hogar en la Ciudad de Gaza, parcialmente destruido por bombas israelíes. “Eid antes significaba alegría: ropa nueva, dulces, oraciones con mi familia. Pero este es nuestro tercer Eid en la guerra, y en lugar de celebrar, solo me aferro a la esperanza. No de una vida perfecta, solo de una en la que no tenga miedo de dormir”.
La crisis humanitaria se ha agravado desde marzo: los alimentos son cada vez más escasos y los precios se han disparado. Las verduras cultivadas localmente, que antes eran un alimento básico, ahora son inalcanzables debido a la falta de combustible que paraliza el riego y el transporte. Las panaderías están cerradas. El agua es cada vez más contaminada o simplemente inexistente.
“Eid al-Fitr llega después de Ramadán para ofrecer al cuerpo exhausto un momento de alegría y traer consuelo tanto al alma como al estómago hambriento”, dice el jeque Masoud Al-Rais, imán de la mezquita Al-Qastal en Gaza, a TRT World.
“Pero en Gaza, Eid no es más que una extensión del hambre y la privación, mientras la ocupación aprieta aún más su asfixiante bloqueo, arrebatándole a la gente incluso su derecho más básico: el alimento. Nos duele que nuestro Eid llegue así, sin el sonido de la alegría, sin sus rituales de siempre”.
En la mañana de Eid, Mohammed Al-Kafarna, de 43 años, comparte una comida simple de habas enlatadas y hummus con su esposa y cinco hijos, tal como hace en los “días afortunados” en los que logra acceder a alimentos racionados.
Para Al-Kafarna, esta nueva fase de la guerra le ha arrebatado casi todo, dice: sus amigos, su sustento y a sus dos hermanos, encarcelados durante las últimas redadas israelíes en Beit Hanoun.
“Este Eid no visitaré a mi familia. Visitaré las tumbas de mis amigos asesinados en los bombardeos israelíes”, dice con la voz pesada. “Solíamos reír juntos en la mezquita después de las oraciones matutinas. Ahora, rezo solo”.
No ha sabido nada de sus hermanos en semanas. “Ni siquiera sé si siguen vivos. Eid se ha convertido en un día de luto. Ya no queda nada que celebrar”.
Mientras el sol se alza sobre otro Eid manchado de sangre, el pueblo de Gaza sigue adelante. Creen que, algún día, la ofensiva terminará. Las tumbas serán visitadas con flores en lugar de lágrimas. Las calles resonarán con risas, no con sirenas. Y los niños de Gaza celebrarán Eid como se debe: en paz.