Gaza – Este Eid, la festividad que marca el fin del Ramadán, los palestinos en Gaza esperaban un momento de paz, una oportunidad para marcar esta festividad con lo poco que les queda. En cambio, vuelven a enterrar a sus muertos, a racionar la comida y a aferrarse a los recuerdos de los Eids que alguna vez fueron.

Las oraciones matutinas se realizarán en calles sombrías, y para muchos, la única visita a la familia será a las tumbas recién cavadas.

Desde principios de marzo, cuando Israel reanudó el bombardeo de Gaza y rompió el alto el fuego acordado en febrero, la devastación en el enclave se ha intensificado. La renovada ofensiva israelí ha cobrado la vida de 180 niños en un solo día de ataques aéreos, y las fuerzas terrestres han vuelto a destruir Rafah.

El último asalto ha borrado cualquier atisbo de normalidad. Más de 900 palestinos han sido asesinados por las fuerzas israelíes desde el 18 de marzo.

Los niños ya no piden juguetes ni dulces; ahora recitan oraciones por sus familiares muertos.

Ahmad Hamdan, de 11 años, perdió a su padre en marzo cuando un dron israelí lo asesinó. Para él, el Eid sin su padre ya no significa nada.

“Él era quien me compraba mi ropa de Eid”, cuenta a TRT World. “Él hacía Eid para mí. Ahora, no siento nada.”

Con voz quebrada, añade: “Nadie me cuida, nadie me hace sentir seguro. Me duele cada vez que recuerdo que mi padre se ha ido para siempre”.

Su tristeza se hace eco en toda Gaza, donde el duelo se ha convertido en parte del tejido social. Todo el mundo ha perdido a alguien.

En la ciudad norteña de Jabalia, Ranim Mousa, de 34 años, camina entre los escombros donde antes estaba su hogar. “Antes de la guerra, tenía planes. Se suponía que estudiaría manuscritos árabes en el extranjero. Tenía una beca”, dice, de pie junto a los restos retorcidos de su antigua vida.

“Cuando se anunció el alto el fuego, volví a atreverme a soñar con que la vida podría volver a ser como antes. Pero en lugar de mejorar, todo empeoró: mi casa fue bombardeada en los nuevos ataques aéreos y mi hermano menor fue asesinado. Ahora, Eid es solo otro doloroso recordatorio de todo lo que hemos perdido”.

La ofensiva israelí de marzo ha dejado un costo devastador, con los civiles palestinos pagando el precio. Barrios enteros han sido arrasados. El combustible y los alimentos escasean. La ayuda internacional apenas llega.

Las calles ya no se llenan con los sonidos de la celebración, como ocurrió durante la breve tregua; ahora están en silencio, salvo por el zumbido distante de los drones y los llantos de los que han perdido a sus seres queridos.