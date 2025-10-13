En el marco del alto el fuego que pone fin a dos años de la brutal ofensiva de Tel Aviv sobre Gaza, el grupo de resistencia Hamás cumplió con un paso clave de la primera fase del acuerdo: entregó a todos los rehenes israelíes vivos a la Cruz Roja el lunes por la mañana. Ahora, la atención se centra en Tel Aviv, que debe cumplir su parte del pacto y liberar a casi 2.000 prisioneros palestinos.
Los rehenes fueron liberados en dos grupos. En una primera entrega, el grupo de resistencia entregó a siete rehenes israelíes al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Gaza, según reportó el Canal 12 de Israel. Posteriormente, el CICR recibió en Jan Yunis, en el centro de Gaza, a los 13 prisioneros israelíes restantes de manos de las Brigadas Al Qassam, el brazo armado de Hamás, que fueron trasladados hacia Israel, según informó el medio.
Con ello, se completa la liberación de los 20 prisioneros israelíes con vida estipulada en la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza. Las Brigadas Al Qassam, publicaron los nombres de los rehenes liberados: Elkana Bohbot, Matan Angrest, Avinatan Or, Yosef-Haim Ohana, Alon Ohel, Evyatar Davud, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski, los gemelos Gali y Ziv Berman, Eitan Mor, Segev Kalfon, Maxim Herkin, Eitan Horn, Bar Kupershtein, Omri Miran y los hermanos David Cunio y Ariel Cunio.
A la espera de los prisioneros palestinos
Mientras en Israel se preparan para recibir a los rehenes liberados, del otro lado del muro miles de familias palestinas aguardaban con ansiedad y esperanza la salida de sus seres queridos de las cárceles israelíes, después de años —y en muchos casos, décadas— de espera.
A cambio de los rehenes israelíes liberados, serán excarcelados 1.968 prisioneros palestinos, incluidos 250 condenados a cadena perpetua, bajo el acuerdo de alto el fuego en Gaza. Según la Oficina de Medios de los Prisioneros Palestinos, se prevé que en las próximas horas lleguen autobuses con los prisioneros tanto a Gaza como a Cisjordania ocupada.
El desarrollo se produce horas antes de una cumbre por la paz sobre el alto el fuego en Gaza que se celebrará en la localidad egipcia de Sharm el-Sheij, copresidida por el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente egipcio Abdel Fattah el Sisi.
Se espera la asistencia de más de 20 líderes mundiales, entre ellos el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan; el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el rey Abdalá II de Jordania; el rey Hamad bin Isa Al Khalifa de Bahréin; el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif; y el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Friedrich Merz.