En el marco del alto el fuego que pone fin a dos años de la brutal ofensiva de Tel Aviv sobre Gaza, el grupo de resistencia Hamás cumplió con un paso clave de la primera fase del acuerdo: entregó a todos los rehenes israelíes vivos a la Cruz Roja el lunes por la mañana. Ahora, la atención se centra en Tel Aviv, que debe cumplir su parte del pacto y liberar a casi 2.000 prisioneros palestinos.

Los rehenes fueron liberados en dos grupos. En una primera entrega, el grupo de resistencia entregó a siete rehenes israelíes al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Gaza, según reportó el Canal 12 de Israel. Posteriormente, el CICR recibió en Jan Yunis, en el centro de Gaza, a los 13 prisioneros israelíes restantes de manos de las Brigadas Al Qassam, el brazo armado de Hamás, que fueron trasladados hacia Israel, según informó el medio.

Con ello, se completa la liberación de los 20 prisioneros israelíes con vida estipulada en la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza. Las Brigadas Al Qassam, publicaron los nombres de los rehenes liberados: Elkana Bohbot, Matan Angrest, Avinatan Or, Yosef-Haim Ohana, Alon Ohel, Evyatar Davud, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski, los gemelos Gali y Ziv Berman, Eitan Mor, Segev Kalfon, Maxim Herkin, Eitan Horn, Bar Kupershtein, Omri Miran y los hermanos David Cunio y Ariel Cunio.

A la espera de los prisioneros palestinos



