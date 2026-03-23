CISJORDANIA OCUPADA
Detenidos en la oscuridad: el sufrimiento de los niños palestinos bajo el sistema militar israelí
OPINION
opinion
Niños y mujeres bajo fuego: la violencia israelí no cesa en Palestina
Ataques israelíes recientes han matado a familias palestinas, incluyendo niños y mujeres embarazadas, mientras la violencia y violaciones del alto el fuego continúan en Cisjordania ocupada y Gaza.
Niños y mujeres bajo fuego: la violencia israelí no cesa en Palestina
Ejército israelí evacúa hogares en campamento de refugiados en Cisjordania ocupada para uso militar
Tropas israelíes desplegadas de madrugada impusieron restricciones de movimiento y detuvieron a varios residentes palestinos, según testimonios que testigos realizaron a la agencia de noticias Anadolu.
Ejército israelí evacúa hogares en campamento de refugiados en Cisjordania ocupada para uso militar
Si EE.UU. “se opone” a la anexión de Cisjordania ocupada, ¿por qué brinda servicios a los colonos?
Estados Unidos decidió ofrecer servicios consulares en Cisjordania ocupada, una medida que legitima el control ilegal de Israel sobre tierras palestinas.
Si EE.UU. “se opone” a la anexión de Cisjordania ocupada, ¿por qué brinda servicios a los colonos?
Erdogan denuncia que Israel recrudece ataques en Gaza y Cisjordania ocupada pese a alto el fuego
El presidente de Türkiye, Erdogan, subraya que el Gobierno israelí ha intensificado sus ataques mientras los musulmanes observan el mes sagrado de Ramadán.
Erdogan denuncia que Israel recrudece ataques en Gaza y Cisjordania ocupada pese a alto el fuego
La apropiación israelí de tierras palestinas se acelera en Cisjordania ocupada ante nueva ley
La medida que aprobó Israel para registrar como “propiedad estatal” tierras de Cisjordania ocupada perjudicará sistemáticamente a los palestinos, muchos de los cuales dependen de la herencia consuetudinaria y de registros parciales de épocas pasadas.
La apropiación israelí de tierras palestinas se acelera en Cisjordania ocupada ante nueva ley
Türkiye condena junto a otros países la expansión de Israel en su control sobre Cisjordania ocupada
En un comunicado conjunto, Türkiye y otros países, además de la Liga Árabe y la OCI, rechazaron las medidas israelíes que pretenden modificar la composición demográfica y el estatus de Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este.
Türkiye condena junto a otros países la expansión de Israel en su control sobre Cisjordania ocupada