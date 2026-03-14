GUERRA CONTRA IRÁN
De los archivos de Epstein a la guerra con Irán: cómo cambió repentinamente la conversación global
A medida que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán dominan los titulares mundiales, los datos muestran que el interés público en las revelaciones sobre Epstein se ha desplomado, y los analistas afirman: el momento no es una coincidencia.
De los archivos de Epstein a la guerra con Irán: cómo cambió repentinamente la conversación global
OPINION
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Por Noureldein Ghanem
Trump afirma que un Irán “totalmente derrotado” quiere un acuerdo, tras atacar la isla de Kharg
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a los “medios de noticias falsas” de ignorar el éxito militar estadounidense, mientras Irán rechazó esta semana los llamados a un alto el fuego y prometió seguir respondiendo a los ataques.
Trump afirma que un Irán “totalmente derrotado” quiere un acuerdo, tras atacar la isla de Kharg
Israel y EE.UU. atacan ciudades iraníes mientras se celebran manifestaciones por el Día de Al-Quds
La campaña de Israel y EE.UU. ha sumado 7.600 ataques en Irán, incluyendo objetivos estratégicos y centros de mando vinculados a misiles balísticos.
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Un barco turco logra atravesar el estrecho de Ormuz tras permiso de Irán, afirma ministro
El ministerio de Transporte de Türkiye informó que, de los 15 barcos turcos que estaban en la zona, uno recibió permiso para cruzar el estrecho. Además, indicó que en total los barcos transportaban 171 personas.
Un barco turco logra atravesar el estrecho de Ormuz tras permiso de Irán, afirma ministro
De Armagedón a Amalec: cómo la retórica religiosa resurge en la guerra contra Irán
En medio de los enfrentamientos entre EE.UU. e Israel contra Irán, analistas señalan que la retórica religiosa —desde el apocalipticismo evangélico hasta el simbolismo bíblico— está resurgiendo para enmarcar y legitimar el conflicto.
De Armagedón a Amalec: cómo la retórica religiosa resurge en la guerra contra Irán
Türkiye informa que OTAN neutralizó una munición balística lanzada desde Irán hacia su espacio aéreo
El Ministerio de Defensa Nacional de Türkiye señaló que responderá con firmeza ante cualquier amenaza hacia su territorio, en medio de la escalada de las tensiones en Oriente Medio.
Türkiye informa que OTAN neutralizó una munición balística lanzada desde Irán hacia su espacio aéreo