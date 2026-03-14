Con andanada de amenazas, EE.UU. e Israel responden al primer mensaje de nuevo líder Supremo de Irán

Tras el primer mensaje de Mojtaba Jamenei como líder Supremo de Irán, en el que prometió venganza, el presidente de EE.UU., Trump, y el primer ministro de Israel, Netanyahu, amenazaron de nuevo a Teherán, mientras el conflicto llega al día 14.