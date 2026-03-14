De los archivos de Epstein a la guerra con Irán: cómo cambió repentinamente la conversación global
A medida que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán dominan los titulares mundiales, los datos muestran que el interés público en las revelaciones sobre Epstein se ha desplomado, y los analistas afirman: el momento no es una coincidencia.
OPINION
Con andanada de amenazas, EE.UU. e Israel responden al primer mensaje de nuevo líder Supremo de Irán
Tras el primer mensaje de Mojtaba Jamenei como líder Supremo de Irán, en el que prometió venganza, el presidente de EE.UU., Trump, y el primer ministro de Israel, Netanyahu, amenazaron de nuevo a Teherán, mientras el conflicto llega al día 14.
Con andanada de amenazas, EE.UU. e Israel responden al primer mensaje de nuevo líder Supremo de Irán
Tras el primer mensaje de Mojtaba Jamenei como líder Supremo de Irán, en el que prometió venganza, el presidente de EE.UU., Trump, y el primer ministro de Israel, Netanyahu, amenazaron de nuevo a Teherán, mientras el conflicto llega al día 14.
Trump afirma que un Irán “totalmente derrotado” quiere un acuerdo, tras atacar la isla de Kharg
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a los “medios de noticias falsas” de ignorar el éxito militar estadounidense, mientras Irán rechazó esta semana los llamados a un alto el fuego y prometió seguir respondiendo a los ataques.
Un barco turco logra atravesar el estrecho de Ormuz tras permiso de Irán, afirma ministro
El ministerio de Transporte de Türkiye informó que, de los 15 barcos turcos que estaban en la zona, uno recibió permiso para cruzar el estrecho. Además, indicó que en total los barcos transportaban 171 personas.
De Armagedón a Amalec: cómo la retórica religiosa resurge en la guerra contra Irán
En medio de los enfrentamientos entre EE.UU. e Israel contra Irán, analistas señalan que la retórica religiosa —desde el apocalipticismo evangélico hasta el simbolismo bíblico— está resurgiendo para enmarcar y legitimar el conflicto.