'Paz por la fuerza': La diplomacia de EE.UU.
Estados Unidos y los BRICS presentan dos enfoques opuestos sobre cómo abordar las relaciones internacionales, y la situación con Irán es un claro ejemplo
21 de marzo de 2025

Estados Unidos y los BRICS presentan dos enfoques opuestos sobre cómo abordar las relaciones internacionales, y la situación con Irán es un claro ejemplo. Mientras Trump impone un ultimátum de dos meses para un nuevo acuerdo nuclear con Irán, acompañado de amenazas de represalias por ataques de los hutíes en Yemen y el apoyo a Israel, países como Qatar, China y Rusia optan por una vía diplomática para alcanzar una solución pacífica. Este contraste resalta la diferencia entre la estrategia estadounidense de “Paz a través de la fuerza” y el enfoque multilateral y negociador promovido por los BRICS y países como Türkiye. ¿Cuál es el camino más efectivo para la paz: la presión o la diplomacia?

