¿Qué significa que Milei elimine el cepo cambiario?

El presidente Milei anunció que se terminó el cepo cambiario para las personas en Argentina.

¿Qué cambia? Ya no hay límites ni impuestos para comprar dólares. Hasta ahora, solo se podían comprar 200 por mes y con recargos. Aunque las empresas todavía tienen restricciones, este es un paso importante en el programa económica que impulsa el gobierno.Ocurre después de que Argentina cerrara un acuerdo con el FMI por 20 mil millones de dólares que le permite respaldar sus reservas de dólares.

Mientras algunos celebran la medida como una señal de progreso económico, otros alertan que esto puede traer más inflación en un país donde es muy alta.¿Tú qué piensas?