Sheinbaum celebra pausa de aranceles
00:33
América Latina
Sheinbaum celebra pausa de aranceles
Con esos datos, Claudia Sheinbaum logró que Donald Trump pausara los aranceles a México
7 de marzo de 2025

“Yo le presenté los resultados que hemos tenido en este mes...”

Con esos datos, Claudia Sheinbaum logró que Donald Trump pausara los aranceles a México.

La mandataria explicó que en su llamada con el republicano presentó cifras de la Agencia de Aduanas de EE.UU., que muestran una reducción en el decomiso de fentanilo en la frontera, atribuyéndolo a los esfuerzos de su gobierno para frenar el tráfico de la droga.

Trump había reactivado los aranceles a pesar de un acuerdo previo del 4 de febrero, que suspendía estas tarifas a cambio de reforzar la seguridad fronteriza y mitigar el flujo migratorio.

Ahora, tras esta nueva negociación, la medida vuelve a pausarse hasta el 2 de abril… aunque su futuro sigue en el aire.

